Nowości na Netflix. Co oglądać w tym tygodniu? Lista premier

W tygodniu 11-16 października na platformie Netflix pojawi się ponad 20 nowości. Zobaczymy między innymi kolejne sezony seriali: „Little Things”, „Ty”, „Bogdan Boner Egzorcysta”, „Mighty Express”, „Another Life”, „Filmy naszej młodości” i „Klub opiekunek”. Ponadto będziemy mogli obejrzeć wyczekiwany film „Hiacynt” oraz inne, w tym: „Bezpieczna odległość”, „Marianne i Leonard: Słowa miłości”, „Ja, Ty, My, Oni”, „Jak Boss” czy „Złe dni”. Sprawdźcie listę i przekonajcie się, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Klub opiekunek”, sezon 2. – 11 października

Współczesna ekranizacja serii popularnych książek opowiadających o przygodach piątki przyjaciółek, które zaczynają pracować jako opiekunki do dzieci.





„Za kulisami musicalu Malinche: Dokument Nacho Cano” – 12 października



Zobacz, jak powstawał nowy musical Nacho Cano opowiadający o miłości Malinche i Hernána Cortésa oraz o połączeniu ich dwóch światów.



„Filmy naszej młodości”, sezon 3. – 12 października



Te kinowe hity łączą ludzi i dostarczają im wspaniałych wspomnień. Poznajcie aktorów, reżyserów i pracowników świata filmu, którzy powołali je do życia.



„Konwergencja: Odwaga w obliczu kryzysu” – 12 października

Pandemia COVID-19 szczególnie dotknęła tych najbardziej bezbronnych. Jednak na całym świecie znaleźli się bohaterowie, którzy walczą o lepszą przyszłość.





„Bright: Samurai Soul” – 12 października

Ronin Izou i ork Raiden pomagają młodej elfce i jej Różdżce dostać się do krainy elfów na północy.





„Hiacynt” – 13 października



Robert, młody milicjant „z zasadami”, wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W toku śledztwa poznaje Arka. Postanawia wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.



„Bogdan Boner Egzorcysta”, sezon 2. – 13 października



Żaden demon nie jest bezpieczny, ponieważ Bogdan Boner, kochający alkohol samouk egzorcysta do wynajęcia, powraca z bardziej pomysłowymi, obscenicznymi i śmiertelnymi czynami.



„Bezpieczna odległość” – 13 października

Młoda kobieta umiera z dala od domu. Obok niej siedzi chłopiec. Ona nie jest jego matką. On nie jest jej dzieckiem. Razem opowiadają mroczną historię o złamanych sercach, niewidocznym zagrożeniu i znaczeniu rodziny.





„Another Life”, sezon 2. – 14 października



Astronautka Niko Breckenridge i jej młoda załoga stawiają czoła wielkiemu niebezpieczeństwu podczas ryzykownej misji służącej zbadaniu pochodzenia obcego artefaktu.



„Komediowy wieczór w Paryżu” – 14 października





Czołowi przedstawiciele francuskiego stand-upu komentują pandemiczną rzeczywistość w mieszance skeczy i pełnych żartów monologów. Oglądaj bez ograniczeń.



„A World Without” – 14 października



W kraju, gdzie randkowanie jest nielegalne, trzy poszukujące szczęścia nastolatki wstępują do sekty pod przywództwem charyzmatycznego lidera.



„Marianne i Leonard: Słowa miłości” – 14 października

Prawdziwa historia miłości Leonarda Cohena i jego norweskiej muzy Marianne Ihlen, którzy poznali się w latach 60. On chciał zostać pisarzem, a ona próbowała dać sobie radę z niedawnym rozwodem.





„Złe dni” – 14 października



Emilia i jej matka Lucia muszą się ukrywać po tym, jak „Turek”, ojczym Emilii ukradł ogromny ładunek ze szmaragdami. Do domku na odludziu, w którym przebywają, przypadkowo trafiają dwaj najemni zabójcy. Jeden z nich jest ranny i potrzebuje odpoczynku. Mężczyźni szybko orientują się kim są kobiety i dlaczego się ukrywają. Wkrótce do domku ma przyjechać „Turek”. Napięcie rośnie.



„Zapomniana bitwa” – 15 października



Brytyjski pilot i dwoje młodych Holendrów - trzy niezależne od siebie osoby, które łączy pragnienie wywalczenia wolności, spotykają się podczas Bitwy o Skaldę.



„Ja, Ty, My, Oni” – 15 października



Po trwającej cztery tygodnie zamianie partnerów dwie pary spotykają się ponownie w ustronnym domku na plaży i odkrywają, że wszystko się zmieniło. Teraz muszą zweryfikować swoje uczucia i spojrzeć na własne wybory życiowe i oczekiwania z nowej perspektywy. Ostatecznie pozostaje tylko jedno pytanie: kto kogo kocha i czy to naprawdę wystarczy?



„Ty”, sezon 3. – 15 października



W 3. sezonie Joe (Penn Badgley) i Love (Victoria Pedretti) są już po ślubie i wspólnie wychowują dziecko. Przenieśli się do przyjemnej enklawy Madre Linda w północnej Kalifornii, gdzie otoczeni są ludźmi z uprzywilejowanych grup społecznych – mamami-blogerkami, przedsiębiorcami technologicznymi oraz instagramowymi biohakerami. Joe jest oddany swojej nowej roli – ojca i męża – jednak boi się impulsywności Love. A później w grę wchodzi jego serce. Czy kobieta, której tak usilnie szukał przez ten cały czas, mieszka tuż obok niego? Ucieczka z więzienia w piwnicy to jedno. Ale zachowywanie pozorów idealnego małżeństwa z kobietą, która zna twoje sztuczki? Cóż, to może okazać się znacznie bardziej skomplikowane



„My Name” – 15 października

Żądna zemsty kobieta, której ojciec został zamordowany, obdarza zaufaniem potężnego szefa gangu i na jego polecenie wstępuje do policji.



„Little Things”, sezon 4. – 15 października

Para 20-latków próbuje odnaleźć się we współczesnym Mumbaju, pokonać zawodowe problemy i rozgryźć specyfikę nowoczesnych związków.





„Jak boss” – 16 października



Dwie koleżanki, Mia i Mel, wspólnie zakładają firmę kosmetyczną.



„Mighty Express”, sezon 5. – 12 października

Wybierz się na przejażdżkę z Mighty Express – ekipą pomocnych pociągów i sprytnych dzieciaków wspólnie radzących sobie z przeróżnymi problemami na torach i nie tylko.

Czytaj też:

„Squid Game”. Fanowskie teorie opanowały sieć. To najciekawsze z nich