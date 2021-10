Quebonafide rusza w ostatnią trasę koncertową. Czy artysta porzuca muzykę?

Quebonafide, czyli Jakub Grabowski to jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Był pięciokrotnie nominowany do nagrody Fryderyków i dwukrotnie do Bestsellerów Empiku.

Quebonafide zapowiada pożegnalną trasę

„Podjąłem decyzję, że trasa koncertowa, którą zagramy w przyszłym roku, będzie ostatnią trasą koncertową, jaką zagram jako Quebonafide. Nie chciałbym, żebyście odczytali to jako jakąś intrygę, lub kolejną grę z mojej strony” – czytamy w oświadczeniu muzyka. Artysta przyznaje, że zamierza jeszcze przez chwilę wodzić swoich słuchaczy za nos, jednak ta konkretna sytuacja tego nie dotyczy.

Nie zostaje mi nic innego, niż zaprosić wszystkich państwa na koncerty pożegnalne postaci, która towarzyszyła Wam i Wy jej przez ostatnie kilka lat. Nie chcę się rozpisywać, jak spektakularne wydarzenie to nie będzie, bo to nie ma sensu. Po prostu przyjdziecie i zobaczycie – kończy muzyk.

Jak spekuluje wiele osób, artysta zapewne planuje kolejną metamorfozę. Przypomnijmy, pierwsza miała miejsce na początku 2020 roku, kiedy to muzyk ukrywał swoje liczne tatuaże pod makijażem, przestał farbować włosy i zaczął się skromnie ubierać. Kilka miesięcy później pojawił się nowy teledysk Quebonafide, w którym zmywał makijaż i powrócił w swojej dawnej wersji. Czy tak będzie i tym razem?

Pożegnalna trasa Quebonafide:

21.04.2022 Katowice

24.04.2022 Kraków

08.05.2022 Warszawa

12.05.2022 Wrocław

15.05.2022 Poznań

21.05.2022 Szczecin

27.05.2022 Trójmiasto

