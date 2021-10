Paweł Wawrzecki martwi się o przyszłość córki. Ania ma porażenie mózgowe

Paweł Wawrzecki i jego pierwsza żona Barbara Winiarska doczekali się córki Ani, która przyszła na świat z porażeniem mózgowym. Po śmierci aktorki obowiązek wychowania i zajmowania się dziewczynką spadł na barki Wawrzeckiego. I choć może liczyć na ogromne wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół, to sam ma już ponad 70 lat i boi się, że zabraknie mu sił, lub odejdzie, a Ania zostanie sama.

Paweł Wawrzecki boi się o los córki

– Wolałbym, żeby była inna kolejność. Pamiętam, jak moja Basia mówiła o tym, co się stanie, gdy jej nie będzie. Ale ja się nie zastanawiam nad moim odchodzeniem. Nie przywołuję tego, bo wiem, że Anka miałaby wtedy bardzo ciężko. Jednocześnie mam świadomość, że tacy ludzie jak Ania muszą potem jakoś żyć, bez tej osoby, do której się przyzwyczaiły. Żyją z bólem i ze świadomością, że tego kogoś już nie ma – wyznał Wawrzecki w rozmowie z „Vivą”.

Córka aktorskiej pary pomaga tacie przy gotowaniu, umie nakryć do stołu, czy zmyć naczynia, jednak inne obowiązki spadają na jej ojca. Ania rozumie jednak, czym jest śmierć. Wcześnie straciła matkę, kilka lat później dziadka. Jak przyznał Wawrzecki, początkowo nie mówił jej prawdy, bojąc się reakcji i bólu córki, jednak życie w kłamstwie nie dawało mu spokoju, postanowił więc powiedzieć córce prawdę. – Ona już wie, co to znaczy odejść – przyznał aktor.

