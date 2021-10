Kto jest menadżerem Oliwii Bieniuk? To znana postać i przyjaciel jej ojca

Zdała maturę i postanowiła spróbować swoich sił w świecie rozrywki. Oliwia Bieniuk ma już na swoim koncie rolę w pierwszym filmie „Licho nie śpi” i dotarła do półfinału „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. O przyszłość córki postanowił zadbać również Jarosław Bieniuk, dlatego poprosił swojego przyjaciela, by zatroszczył się o interesy Oliwii.

Mąż Natalii Siwiec został menadżerem Oliwii Bieniuk

To właśnie Mariusz Raduszewski odpowiada za karierę swojej żony Natalii Siwiec. A, że małżonkowie od wielu lat przyjaźnią się z Jarosławem Bieniukiem, to wybór zdawał się być dosyć oczywisty. Obydwoje znają Oliwię od dziecka i traktują niemal jak własną córkę.

Zdaniem Bieniuka udział w Tańcu z Gwiazdami bardzo zmienił jego córkę. – Widzę po mojej córce, że z każdym odcinkiem dojrzewa jako osoba, jako tancerka. Dzisiaj też zobaczyłem taką prawdziwą kobiecość w niej, a nie taką młodą i niewinną dziewczynkę. Wzruszyłem się, bo przez te siedem tygodni myślę, że dojrzała naprawdę – powiedział po ostatnim odcinku programu Jarosław Bieniuk.

Córka byłego piłkarza i Anny Przybylskiej poważnie myśli o karierze aktorki. W tym roku nie podchodziła do egzaminów do szkoły teatralnej, bo chciała odpocząć po maturze i negocjowała już udział w tanecznym show. Czy spróbuje swoich sił w przyszłym roku? Tego nie wiadomo. Jej mama zrobiła wielką karierę bez magistra sztuki aktorskiej, więc być może Oliwia pójdzie w jej ślady.

