„Love Life” ze zwiastunem 2. sezonu. Czym zaskoczy nas nowa odsłona serialu?

„Love Life” – o czym będzie 2. sezon?

Serial Max Original „Love Life” opowiada o drodze od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz o tym, w jaki sposób ludzie, których spotykamy na swojej drodze wpływają na to, jacy jesteśmy, kiedy w końcu decydujemy się zostać z kimś na zawsze. To serialowa antologia, w której każdy sezon poświęcony jest innemu bohaterowi.

W drugim sezonie produkcji śledzimy losy Marcusa Watkinsa (William Jackson Harper), który kończy właśnie wieloletni związek z kobietą, o której myślał, że będzie tą jedyną. Teraz znowu musi skupić się na poszukiwaniu romantycznego spełnienia, mimo że był święcie przekonany, że już je odnalazł.

Obsada i twórcy serialu

W tym sezonie odtwórcą głównej roli jest nominowany do Emmy William Jackson Harper, który pełni także obowiązki producenta wykonawczego serialu. Obok niego występują Jessica Williams, Punkie Johnson oraz Chris „Comedian CP" Powell. W gościnnych rolach zagrali: Arian Moayed, Leslie Bibb oraz John Earl Jelks, a także Maya Kazan, Ego Nwodim, Kimberly Elise, Blair Underwood, Janet Hubert, Jordan Rock i Steven Boyer. W roli narratora usłyszymy Keitha Davida. Na ekranie ponownie pojawią się także Anna Kendrick, Zoë Chao, Peter Vack, Sasha Compére oraz Nick Thune.

Twórcą i jednym z showrunnerów nowego sezonu Love Life jest Sam Boyd (In a Relationship). Pozostałymi showrunnerkami są Bridget Bedard oraz Rachelle Williams. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią także Anna Kendrick, William Jackson Harper, Paul Feig i Dan Magnante. Serial wyprodukowany został przez Lionsgate Television i Feigco Entertainment.

„Love Life” – kiedy premiera serialu?

Premiera drugiego sezonu serialu Max Original „Love Life” odbędzie się w HBO GO 28 października. Tego dnia do serwisu dodane zostaną trzy odcinki produkcji. Sezon liczy 10 odcinków.

