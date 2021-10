Nowy „Kevin” z datą premiery. Zobaczcie zwiastun „Home Sweet Home Alone”

Film „Home Sweet Home Alone” wyreżyserowany został przez Dana Mazera („Daję nam rok”, „Co ty wiesz o swoim dziadku?”) i jest pierwszym remakiem popularnej produkcji oraz pierwszym filmem z franczyzy od czasu „Finn sam w domu: Świąteczny skok” z 2012 roku.

O czym będzie film?

Zamiast 8-letniego Kevina McCallistera, którego grał Macaulay Culkin, w nowej odsłonie poznamy 10-letniego Maksa Mercera, granego przez gwiazdę filmu „Jojo Rabbit” Archie'ego Yatesa. Fabuła przypomina tę z 1990 roku. Chłopak zostaje sam w domu, podczas gdy jego rodzice i rodzeństwo, w ferworze przygotowań do podróży świątecznej do Tokio, zapominają zabrać go ze sobą. Max musi później zmierzyć się z dwójką złodziei, którzy zamierzają włamać się do posiadłości, aby ukraść kosztowną pamiątkę. Tym razem osiłkami jest małżeństwo.

Zwiastun zawiera mały ukłon w stronę oryginalnego filmu. Gdy policjant przybywa do rezydencji Mercerów, widzimy, że na jego mundurze znajduje się plakietka z nazwiskiem McCallister.

Obsada „nowego Kevina”

W obsadzie tej rebootu znaleźli się także Ellie Kemper jako Pam, Rob Delaney jako Jeff, Timothy Simons jako Hunter, Ally Maki jako Mei, Pete Holmes jako Blake, Kenan Thompson jako Gavin, Aisling Bea jako Carol i Chris Parnell jako wujek Stu.

Premiera „Home Sweet Home Alone”

Film "Home Sweet Home Alone" będzie miał światową premierę 12 listopada na Disney+.

Czytaj też:

QUIZ. Słynni bohaterowie seriali. Rozpoznasz wszystkich?