Skusiła Cię oferta Amazona w Polsce? Podpowiadamy, co obejrzeć na Prime Video

Wśród propozycji Amazon Prime Video znajdziemy takie seriale jak „Małe ogniska” (ang. „Little Fires Everywhere”) z Reese Witherspoon i Kerry Washington, „Homecoming”, w którym w pierwszym sezonie główną rolę gra Julia Roberts, a w drugim Janelle Monáe, czy wielokrotnie nagradzany „Fleabag” z Phoebe Waller-Bridge w kreacji głównej bohaterki. Innymi ciekawymi propozycjami od platformy jest serialowa adaptacja książki Colsona Whiteheada „Kolej podziemna. Czarna krew Ameryki” czy „Hunters” z Alem Pacino i Loganem Lermanem. Co jeszcze warto obejrzeć? Sprawdźcie sami!

„Little Fires Everywhere” (pol. „Małe ogniska”)

Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.





„Homecoming”



Heidi Bergman pracuje jako opiekunka społeczna w Homecoming - ośrodku pomagającym powrócić do życia byłym żołnierzom.



„The Underground Railroad” (pol. „Kolej podziemna”)

Niewolnica Cora dokonuje niesamowitego odkrycia w czasie próby ucieczki.





„Utopia”



Thriller przedstawiający losy młodych fanów trudnego do zdobycia komiksu o tym samym tytule. Zawarty w nim spisek okazuje się istnieć naprawdę, a przepowiadana zagłada oraz koniec świata, jaki znamy, zmusza grupkę nerdów do rozpoczęcia pełnej zwrotów akcji gry o wysoką stawkę. Poznane informacje wykorzystują, by ratować siebie, przyjaciół, a ostatecznie naszą cywilizację.



„The Marvelous Mrs. Maisel” (pol. „Wspaniała pani Maisel”)

Lata 60., USA – w świecie opanowanym przez mężczyzn zdradzana żona postanawia rozpocząć karierę jako komik sceniczny.





„Fleabag”



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



„Undone”

Po wypadku samochodowym Alma odkrywa, że potrafi wpływać na bieg czasu. Rozwija nowe umiejętności, aby dotrzeć do prawdy o śmierci swego ojca.





„The Man in the High Castle” (pol. „Człowiek z Wysokiego Zamku”)



Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.



„LuLaRich” (pol. „Miliard w legginsach”)

Czteroczęściowa seria dokumentująca upadek LuLaRoe, okrytej złą sławą firmy MLM znanej z miękkich legginsów.





„Hunters”



Grupa łowców nazistów działających w Nowym Jorku w 1977 roku odkrywa, że setki wysokiej rangi hitlerowców planuje stworzenie IV Rzeszy w Stanach Zjednoczonych. Różnorodny zespół rozpoczyna krwawą misję, która ma na celu wymierzyć im sprawiedliwość.



„The Expanse”

Młoda kobieta odkrywa spisek, który może doprowadzić do zagłady ludzkości.





„Forever”

Dwustuletni koroner z Nowego Jorku próbuje poznać sekret swojej nieśmiertelności.





„Sneaky Pete” (pol. „Pete kombinator”)

Marius podszywa się pod współwięźnia, by uciec przed groźnym gangsterem.





„Bosch”

Harry to detektyw wydziału zabójstw, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa 13-letniego chłopca. Jednocześnie sam zmaga się z procesem, gdzie oskarżony jest o zastrzelenie podejrzanego.





„Red Oaks”

Rodzice Davida pragną, aby został tenisistą. Chłopak nie jest przekonany jednak do tego sportu.





„The Wilds” (pol. „Dzicz”)

Po katastrofie samolotu grupa dziewcząt jest pozostawiona samym sobie na bezludnej wyspie. Dziewczyny nie przeczuwają jednak, że znalazły się tam nieprzypadkowo.





„Upload”



Po przedwczesnej śmierci człowiek dostaje prawo decydowania, jak będzie wyglądało jego życie pozagrobowe.



„Goliath” (pol. „Walka z Goliatem”)

Zhańbiony adwokat postanawia zniszczyć kancelarię, którą sam pomógł stworzyć.





„American Gods” (pol. „Amerykańscy bogowie”)

Głównym bohaterem jest Cień – mężczyzna skazany na sześć lat więzienia (wychodzi warunkowo po 3 latach) po obrabowaniu kasyna. Dzień przed wyjściem na wolność dowiaduje się, że jego ukochana żona zginęła w wypadku samochodowym. W samolocie, lecąc na pogrzeb Laury, Cień poznaje tajemniczego pana Wednesdaya. Losy obu mężczyzn splatają się: Cień odkrywa, że Wednesday jest inkarnacją Odyna (boga panteonu nordyckiego), a ludzką postać przybrały także bóstwa innych kultur i religii. Bohater zostaje wciągnięty w konflikt między starymi a nowymi bogami (reprezentującymi w szczególności pieniądze, technologie i media).





„The Last Narc” (pol. „Wojna z narkotykami”)

W 1985 roku amerykański agent DEA, został porwany i zamordowany przez meksykańskich baronów narkotykowych. Trzydzieści pięć lat później dawni członkowie kartelu postanowili zdradzić szczegóły tego zajścia.



Amazon Prime Video

Amazon Prime Video to amerykańska platforma wideo na życzenie, która w Polsce pojawiła się w grudniu 2016 roku. Do tej pory jednak pozostaje ona znacznie mniej popularna niż Netflix czy HBO GO. Z pewnością jednak warto ją poznać, ponieważ proponuje ona nam szeroką bibliotekę treści, których nie znajdziemy na innych platformach streamingowych. Minusem jest brak lektora – większość produkcji występuje jedynie z opcją polskich napisów. Plusem jest np. wyświetlanie się na ekranie tytułów piosenek, które akurat słyszymy w danej produkcji, czy też aktorów, którzy pojawiają się w danej scenie.

Amazon Prime Video – ile kosztuje subskrypcja?

Miesięczna subskrypcja Amazon Prime Video kosztuje 25,99 złotych miesięcznie. Platforma oferuje też darmowy okres próbny, z którego można korzystać przez 7 dni. Usługa pozwala na założenie do sześciu kont użytkownika.

Jak założyć konto na Amazon Prime Video?

Jeżeli korzystamy z inteligentnego telewizora, konsoli, tabletu czy telefonu, należy odwiedzić znajdujący się w interfejsie tych urządzeń sklep z aplikacjami, pobrać aplikację Prime Video i ją uruchomić. Jeżeli korzystamy z innego urządzenia, należy odwiedzić witrynę https://www.primevideo.com/.

