Tyga aresztowany. Raper oskarżany jest o pobicie swojej dziewczyny

Kilka lat temu Tyga związany był z Kylie Jenner, a prasa zarzucała mu, że żyje na jej koszt. Szybko wyszło też na jaw, że raper ma problemy z prawem. Muzyk jest winny amerykańskiemu urzędowi skarbowemu aż milion dolarów, ścigał go również właściciel domu w Malibu, który Tyga wynajmował, lecz przez wiele miesięcy za niego nie płacił, a Blac Chyna, z którą ma dziecko, oskarżała go o niepłacenie alimentów.

Tyga aresztowany przez policję

We wtorek policja aresztowała muzyka w związku z oskarżeniem o przemoc domową. Pobicie zgłosiła jego obecna partnerka życiowa Camaryn Swanson. Dziewczyna pokazała fotografię z podpitym okiem w mediach społecznościowych. „Byłam ofiarą przemocy emocjonalnej, psychicznej oraz fizycznej i już tego nie ukrywam. Jestem tak bardzo zawstydzona i zażenowana, że musiało dojść do tego, ale muszę walczyć o swoje” – napisała Swanson.

Ponoć do pobicia doszło w domu rapera, który nie chciał z niego wypuścić ukochanej i wbrew jej woli przetrzymywał ją przez kilka godzin. Jak informuje „USA Today”, Tyga dobrowolnie oddał się w ręce policji. Raper stawił się na komisariacie w Los Angeles, co potwierdziła rzeczniczka policji Lizeth Lomeli. Gazeta zwróciła się również do przedstawicieli muzyka z prośbą o komentarz, ale póki co, odmawiają oni rozmowy.

