„Ty”. Netflix oficjalnie potwierdził, że będzie 4. sezon serialu

„Ty” to serial, w którym główny bohater wpada w obsesję na punkcie kobiet, w których się zakochuje. Chora miłość i zazdrość jest w stanie popchnąć go nawet do największej zbrodni.

Będzie 4. sezon serialu „Ty”

W trzecim sezonie, którego premiera będzie miała miejsce już w najbliższy piątek, Joe (Penn Badgley) i jego obecna partnerka Love (Victoria Pedretti) są już po ślubie i wychowują wspólnie dziecko. Joe w pełni oddaje się roli męża i ojca, ale impulsywność jego żony go niepokoi, tym bardziej że wszystko wskazuje na to, iż kobieta, której szukał przez cały czas, mieszka tuż obok niego.

Teraz, oprócz Penna Badgleya i Victorii Pedretti, na ekranie zobaczymy też między innymi Michaelę McNamus, Dylana Arnolsa, Tati Gabrielle, Shannon Chan-Kent, Bena Mehla, Chrisa O'Shea, Mackenzie Astin i Ayelet Zurer. Od tego, jak skończy się 3. sezon, zależą oczywiście losy 4. Póki co, twórcy serialu nie chcą zdradzić dalszych losów głównego bohatera, w związku z czym nie wiemy, czy w jego życiu pojawi się kolejna obsesyjna miłość, czy też jego żona okaże się trudniejszym i sprytniejszym przeciwnikiem, niż mogłoby nam się wydawać.

