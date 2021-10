Sobel i Sanah we wspólnym utworze „Cześć, jak się masz?”. Co mówią o współpracy?

Utworów Sanah w ciągu miesiąca słucha na Spotify niemal 2 mln użytkowników. Klipy Sobla na YouTube obejrzane zostały z kolei ponad pół miliarda razy. Do tej pory tworzyli wyłącznie solo. Od jakiegoś czasu jednak fani artystów domagali się od nich wspólnego singla. Szukając nieoczywistych duetów, które mogą łączyć ze sobą słuchaczy o odmiennych gustach marka Mastercard zaprosiła artystów do współpracy.

Sobel: To był dla mnie najjaśniejszy okres w tym roku

– Okres pracy nad tym utworem był dla mnie jednym z najjaśniejszych w tym roku. Śledzę Zuzię od jej samego początku, jeszcze przed jej poszybowaniem na szczyt polskiego rynku. Wiedziałem, że w końcu nagramy coś razem, to było nieuniknione. Mogę nawet śmiało stwierdzić, że na tym nie poprzestaniemy. Niby jesteśmy z innych bajek, a jednak mamy tą samą energię w studiu i przekuliśmy ją na „cześć, jak się masz?”. To utwór o uczuciu miłości tak silnym, że aż bolesnym. Niektórzy mogą być zaskoczeni samą piosenką, ale już kiedyś wspominałem, że muzyka dla mnie nie ma granic. A jeśli numer wywołuje emocje i skłania do myślenia, będzie ona zawsze ponad podziałami – mówił Sobel o udziale w projekcie Mastercard Music i współpracy z Sanah.

Sanah: Znaleźliśmy wspólny język

Artystka przyznała natomiast, że od dawna chciała coś stworzyć wspólnie z Soblem. – Cieszę się, że gdy usiedliśmy razem w studio totalnie rozumieliśmy się muzycznie i wiedzieliśmy, że powstaje utwór, z którego będziemy bardzo zadowoleni. Do tego mieliśmy okazję występować już na jednej scenie, więc mega ucieszyłam się z zaproszenia do wzięcia udziału w kampanii Mastercard Music. Super, że mimo różnic w muzyce mojej i Szymona znaleźliśmy wspólny język i nasze dwa światy skomponowały się w piosence „cześć, jak się masz?”. Mamy nadzieję, że dla Was będzie to również jednocząca moc dźwięków! – podkreśliła.

Czytaj też:

„Ty”. Netflix oficjalnie potwierdził, że będzie 4. sezon serialu