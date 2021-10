Aktor, który grał Supermana, zdegustowany wątkiem seksualnym

Przypomnijmy, w piątym wydaniu serii komiksów opowiadającym o losach Jonathana Kenta, czyli syna Clarka Kenta i Lois Lane „Superman: Son of Kal-El”, okaże się, że główny bohater jest osobą biseksualną i zakocha się w swoim przyjacielu. Dean Cain oskarża twórców komiksu o koniunkturalizm.

Były Superman zdegustowany pomysłem na zmianę orientacji bohatera komiksu

– Powiedzieli, że to nowy, śmiały kierunek. A ja uważam, że podczepiają się do panującej mody dla osiągnięcia doraźnych korzyści – stwierdził Dean Cain w telewizji Fox News, dodając, że gdyby taki scenariusz pojawił się dwadzieścia lat temu, to wówczas byłoby to odważne. – Dlaczego nie każą mu walczyć z niesprawiedliwością, która stworzyła uchodźców, przeciwko deportacji których protestuje? To byłoby odważne, przeczytałbym to. Albo gdyby walczył o prawa kobiet do edukacji i aktywności zawodowej w Afganistanie? – pytał aktor.

Po wypowiedzi Caina amerykańskie media szybko przypomniały, że dawny gwiazdor ma konserwatywne poglądy i to właśnie dlatego nie przypadł mu do gustu pomysł twórców komiksu, Dean Cain oficjalnie popierał Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich zarówno w 2016, jak i 2020 roku, pełni również funkcję oficera policji rezerwowej w Odaho i jest członkiem kierownictwa narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego Ameryki, które działa na rzecz propagowania prawa do posiadania broni.

