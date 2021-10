10. ciekawostek z życia Doroty Szelągowskiej. Tego mogliście nie wiedzieć o gwieździe TVN

Prowadziła „Dorota Was urządzi”, „Polowanie na kuchnie”, „Weekendowe metamorfozy Doroty”, „Wielkanocne metamorfozy Doroty”, „Polowanie na mieszkanie”, „Totalne remonty Szelągowskiej”, „Domowe rewolucje”, „Tu jest pięknie”, czy „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”. Trzeba przyznać, że ilość tych programów robi wrażenie. Tym bardziej że Dorota Szelągowska nie tylko je prowadziła, ale i zmieniała w nich życie bohaterów, projektując i remontując ich mieszkania i domy. A o czym marzy gwiazda TVN? I w jakim egzotycznym kraju przyszła na świat? Sprawdźcie, czego możecie nie wiedzieć o Dorocie Szelągowskiej!

Przekleństwa



W telewizji jest oczywiście bardzo kulturalną osobą, jednak sama przyznała, że w życiu prywatnym klnie jak szewc i bardzo to lubi. – Ja bardzo lubię polskie przekleństwa. Sa fantastycznie soczyste – wyznała w jednym z wywiadów.



Przemeblowanie



Jak zapewnia do szczęścia potrzebuje dwóch rzeczy – zmian i projektowania. Dlatego już jako dziecko, przynajmniej raz w miesiącu, przestawiała meble w swoim pokoju.



Przeprowadzki



Ile razy przeprowadzała się Dorota Szelągowska? Mniej więcej 20 razy! – Wychodzi raz na dwa lata. Do nowego mieszkania wprowadziłam się rok temu i wielu moich znajomych zaczęło robić zakłady, jak długo w nim wytrzymam – powiedziała niedawno gwiazda.



Marzenia



Projektantka marzy o tym, by nauczyć się malować obrazy. Planuje, że kiedyś przeprowadzi się na wieś, a wtedy skupi się właśnie na malowaniu i rzeźbieniu.



Trudne czasy



Gwiazda TVN nie ukrywa faktu, że obecnie dobrze zarabia. Pamięta jednak czasy, gdy z trudem wiązała koniec z końcem. Gdy na świat przyszedł jej syn Antoni, nie stać jej było nawet na pampersy.



Matka



Relacje projektantki z jej równie słynną matką nie należały do łatwych. Katarzyna Grochola sama przyznała, że była dla Szelągowskiej nie tylko matką, ale i wielokrotnie córką.



Telewizja



Nie wszyscy o tym pamiętają, ale przygoda Doroty Szelągowskiej z telewizją zaczęła się już dawno temu. Projektantka występowała w programie „Rower Błażeja” i współprowadziła „Pytanie na Śniadanie”.



Przyjaźń



Szelągowska przyznaje, że tak dużo pracuje, że nie ma czasu na nic. Na szczęście jej najbliższymi przyjaciółmi są jej współpracownicy, więc i tak spędza z nimi mnóstwo czasu.



Nerwica lękowa



Projektantka jest jedną z gwiazd, które otwarcie mówią o swoich kłopotach emocjonalnych. Szelągowska cierpiała na nerwicę lękową i był czas, kiedy musiała zgłosić się po pomoc do specjalisty.



Narodziny



Gwiazda TVN przyszła na świat w Libii, gdzie mieszkali wówczas jej rodzice.

