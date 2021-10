„The Crown”. Są nowe fotki z 5. sezonu. Uderzające podobieństwo Debicki do księżnej Diany!

Debicki jako Diana, West jako Karol

Aktorzy, którzy wcielają się w prawdziwe postaci w serialu „The Crown”, często po prostu ich przypominają, naśladują ich mimikę, gesty czy sposób mówienia. Najnowsze zdjęcia z planu „The Crown” wskazują jednak na to, że w przypadku Elizabeth Debicki, będziemy mogli rzeczywiście mieć wrażenie, że na ekranie widzimy zmarłą księżną Dianę.

Nowe fotki, które pojawiły się w internecie na fanowskich stronach serialu, przedstawiają serialowych Dianę i Karola, którzy podróżują jachtem. Debicki ma na sobie sukienkę w kwiaty i stylowe okulary słoneczne, modne w latach 90 Tymczasem West prezentuje się w tweedowym brązowym garniturze i pilotkach. Scena przedstawia prawdopodobnie podróż w 1991 roku, kiedy to para i ich dwaj synowie - William i Harry - popłynęli na jachcie Karola „Alexandra” do Włoch. Było to zaledwie kilka miesięcy przed tym, jak książę i Diana Spencer ogłosili separację.

Kto jeszcze w 5. sezonie „The Crown”?

Przypomnijmy, ostatnią z ogłoszonych przez produkcję „The Crown” informacją odnośnie 5. sezonu była ta, że w Johna Majora, byłego premiera Wielkiej Brytanii w latach 1990-1997 wcieli się Jonny Lee Miller. Brytyjskiego aktora znamy z takich hitów jak „Trainspotting”, „Elementary” czy „Hakerzy”. Oprócz Debicki i Westa w serialu zobaczymy też Jonathana Pryce'a w roli księcia Filipa i Lesley Manville jako księżniczkę Małgorzatę. W styczniu 2021 roku dowiedzieliśmy się, że Imelda Staunton, 64-letnia aktorka, która kojarzona jest najbardziej z roli profesor Dolores Umbridge w filmie „Harry Potter i Zakon Feniksa”, pojawi się w produkcji jako królowa Elżbieta II.

Kiedy premiera 5. sezonu „The Crown”?

Nowy sezon serialu „The Crown” będzie miał swoją premierę w listopadzie 2022 roku.

