„Wiedźmin” wraca z 2. sezonem. W sieci zadebiutował nowy plakat serialu

„Jego przeznaczeniem jest chronić”

Plakat 2. sezonu serialu „Wiedźmin” został zaprezentowany fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych. Widnieje na nim hasło: „Jego przeznaczeniem jest chronić” oraz sylwetka samego Wiedźmina. To ukłon w stronę Geralta, który jest nie tylko pogromcą potworów, ale w kolejnej odsłonie będzie kontynuował szkolenie Ciri, przekształcając i ją w wojownika.

2. sezon serialu „Wiedźmin”

Scenariusz drugiego sezonu jest gotowy od grudnia 2020 roku, ale na temat fabuły mamy do tej pory niewiele potwierdzonych informacji. Na pewno serial opowie dalszą historię Geralta, Ciri i Yennefer. Można przypuszczać, że pojawią się tam wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z pojedyncze wątki z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”. Prawie na pewno pojawią się też pojedyncze opowiadania, które do tej pory nie zostały zekranizowane, m.in. „Ziarno Prawdy” na co wskazuje postać Nivellena. Wiadomo też, że w drugim sezonie „Wiedźmina” ponownie pojawi się Royce Pierreson, który w serialu gra czarodzieja Istredda. To daje podstawy podejrzeniu, że znajdziemy w nim wątki z opowiadania „Okruch Lodu”. Redanian Intelligence powołując się na swoje źródła zdradziło też, że w serialu mamy zobaczyć Leszego, potwora ze słowiańskich wierzeń, który do tej pory występował jedynie w grach, nie w książkach.

Kiedy premiera 2. sezonu „Wiedźmina”?

Z informacji przekazanych podczas wydarzenia „TUDUM” wynika, że 2. sezon „Wiedźmina” premierowo pojawi się na platformie Netflix już 17 grudnia 2021 roku.

