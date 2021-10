Incydent podczas pokazu filmu Holland w Rosji. Na salę wdarło się 30 zamaskowanych mężczyzn

W centrum Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie odbywał się pokaz filmu „Obywatel Jones” Agnieszki Holland. Produkcja opowiada o brytyjskim reporterze, który w 1933 r. opisał Wielki Głód na Ukrainie. Kilkanaście minut po rozpoczęciu projekcji filmu przez wejście służbowe do sali wdarło się 30-35 zamaskowanych mężczyzn. Za atak mieli być odpowiedzialni młodzi ludzie nazywani „tituszkami”. To określenie na chuliganów wynajmowanych do różnego rodzaju incydentów.

Napastnicy krzyczeli m.in. „wynocha z Rosji”, „swołocze” i „faszyści”. Mężczyźni kazali zgromadzonym położyć się na podłodze twarzą do ziemi. Prawdopodobnie chcieli zasugerować atak terrorystyczny. Organizatorom filmu udało się wezwać policję. W pewnym momencie chuligani zorientowali się, że wkrótce pojawią się funkcjonariusze i rzucili się do ucieczki.

Rosja. Pokaz „Obywatela Jonesa” Agnieszki Holland w Moskwie przerwany

Zgromadzonym udało się zatrzymać trzy osoby, które wpadły w ręce służb. Razem z napastnikami zabrano również kilku pracowników „Memoriału”. W pewnym momencie policja zamknęła wszystkie osoby obecne na sali a drzwi zostały zablokowane kajdankami. Na miejscu był obecny m.in. dyrektor Polskiego Instytutu w Moskwie Piotr Skwieciński.

Stowarzyszenie „Memoriał” jest uznane przez rosyjskie władze za organizację „pełniącą funkcje zagranicznego agenta”. Podkreśliło jednak, że film Holland odbył się zgodnie z przepisami prawa i miał zgodę Ministerstwa Kultury Rosji. Do sprawy odniósł się rzecznik MSZ Łukasz Jasina, który zapewnił, że resort „pozostaje w kontakcie z organizatorami i monitoruje sprawę”.

