„Milionerzy”. Pytanie o Zenka Martyniuka i Jacka Kurskiego rozbawiło publiczność

Grę kontynuował Radosław Budziszewski z Wrocławia. Wracając do walki o upragniony milion, miał już tylko jedno koło ratunkowe. Odcinek rozpoczęło pytanie o za 20 tysięcy złotych. Pan Radosław nie miał z nim najmniejszych problemów i już po chwili usłyszał pytanie za 40 tysięcy złotych.

Który z tych strojów tradycyjnie noszony jest zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety?

A) sarong

B) czador

C) kilt

D) sari

Gracz nie był już tak pewny odpowiedzi, postanowił więc skorzystać z ostatniego koła ratunkowego 50/50, a na planszy zostały wówczas opcje A i D. Pan Radosław postawił na sarong, co okazało się słusznym posunięciem, bo na jego koncie znalazło się gwarantowane 40 tysięcy złotych.

„Milionerzy”. Pytanie o Zenka Martyniuka i Jacka Kurskiego

Ósme pytanie wywołało salwy śmiechu wśród publiczności. Nawet Hubert Urbański nie był w stanie ukryć rozbawienia. Pytanie dotyczyło muzyki rozrywkowej, a dokładnie tekstu wielkiego przeboju Zenka Martyniuka i grupy Akcent „Przez Twe Oczy Zielone”.

Zespół Akcent ustami Zenka Martyniuka śpiewa: „W mych ramionach cię ukryję..”.

A) wargi me blisko twych warg

B) u stóp ci złożę cały świat

C) jak Nel i Stasia baobab

D) Jacku Kurski, boś mi brat

Pan Radosław żartował, że kusi go odpowiedź D, za co publiczność nagrodziła go brawami, jednak zdecydował się na B, co dało mu 75 tysięcy złotych. Szybko jednak stracił humor, bo kolejne pytanie dotyczyły matematyki i wcale nie należało do prostych.

Dokładnie jednej drugiej równa się pierwiastek kwadratowy

A) z 0,25

B) z 1

C) z 2

D) z 2/4

To pytanie pogrążyło gracza. Zaznaczył D, co okazało się błędem. Prawidłowa odpowiedź kryła się bowiem pod A. Pan Radosław opuścił studio „Milionerów” z gwarantowanymi 40 tysiącami złotych.

