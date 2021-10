Katarzyna Zdanowicz odeszła z TVN 24. Jakie są dalsze plany dziennikarki?

W TVN 24 Katarzyna Zdanowicz była jedną z dwóch prowadzących program „Polska i Świat”. O jej rozstaniu ze stacją poinformował portal Wirtualne Media. Nie wiadomo jednak jakie są dalsze plany zawodowe gwiazdy.

Katarzyna Zdanowicz odeszła z TVN 24

Dziennikarka ma ogromne doświadczenie zawodowe. Pracę zaczynała w lokalnej telewizji w Solcu Kujawskim, skąd trafiła też do lokalnych oddziałów „Gazety Wyborczej” – w Bydgoszczy, a następnie Toruniu. W 2007 roku Zdanowicz przeniosła się do Warszawy i rozpoczęła pracę w Polsacie. Była producentką „Wydarzeń”, prowadziła programy w stacji Polsat News. W 2012 roku dołączyła do ekipy TVN 24. Tam prowadziła głównie serwisy informacyjne nadawane w paśmie „Dzień na żywo”, a dwa lata później została prowadzącą „Polska i Świat”.

Katarzyna Zdanowicz jest również autorką głośnej książki „Zawsze mówi, że wróci”, której bohaterkami są żony i partnerki znanych polskich himalaistów. – Kiedy tylko widziałam konferencję naszych górskich herosów, zastanawiałam się, co teraz czują ich żony, partnerki i dzieci. Po to jest ta książka, by wypełnić lukę, domknąć prawdziwy obraz herosa himalaisty – mówiła Zdanowicz w wywiadzie dla Plejady.

