Jest nowa piosenka Adele! Teledysk nawiązuje do hitu „Hello”?

„Easy On Me” nawiązuje do „Hello”?

„Easy On Me” to pierwszy kawałek Adele wydany od 6 lat. Prace nad krążkiem „30”, który ukazać się ma już niebawem, piosenkarka rozpoczęła prawie 3 lata temu. Płyta odnosi się bezpośrednio do jej rozwodu z Simonem Koneckim w 2019 roku. Sam klip wydaje się nawiązywać do teledysku do piosenki „Hello” Adele z 2015 roku, jednego z najlepiej sprzedających się cyfrowych singli wszech czasów. Oba zostały wyreżyserowane przez Xaviera Dolana i ich akcje toczą się w starym, wiejskim domu. W „Hello” Adele przyjeżdża do domu i telefonuje do swojego poprzedniego „ja”. W „Easy on Me” artystka zabiera swoje rzeczy i odjeżdża.

Adele o nowym albumie „30”

W oświadczeniu, zapowiadającym album, Adele napisała, że w ciągu tych lat nauczyła się „wielu bolesnych prawd o sobie”, jednak w końcu jest w miejscu, w którym czuje się komfortowo, dzieląc się ze światem nową muzyką. „Czuję, że w końcu znów odnalazłam swoje uczucia. Posunęłabym się nawet do stwierdzenia, że nigdy w życiu nie czułam się bardziej spokojna. I tak, jestem gotowa, aby wydać ten album” – czytamy.

Adele

Adele swój debiutancki album „19” wydała w 2008 roku. Krążek osiągnął status siedmiokrotnie platynowej płyty w Wielkiej Brytanii i podwójnej platynowej płyty w USA. Album „21” zapewnił piosenkarce wiele najważniejszych muzycznych nagród, w tym rekordową liczbę sześciu nagród Grammy, dwie nagrody Brit i trzy Amerykańskie Nagrody Muzyczne. Adele trafiła także dzięki niej do Księgi rekordów Guinnessa – została pierwszą kobietą w historii, której trzy kolejne single znalazły się na szczycie amerykańskiego notowania Hot 100. Wyjątkowy dla Adele był także 2013 rok, gdy za utwór „Skyfall” otrzymała Nagrodę Akademii Filmowej, Złotego Globa oraz nagrodę Grammy. Ostatni dotychczasowy krążek Adele, zatytułowany „25” i wydany w 2015 roku, sprzedał się w nakładzie ponad 20 mln egzemplarzy.

Czytaj też:

„Milionerzy”. Pytanie o Zenka Martyniuka i Jacka Kurskiego rozbawiło publiczność