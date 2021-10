Polski kierowca zginął z rąk terrorysty. Niemiecka telewizja tworzy o tym serial

Zamach w Berlinie w 2016 roku

Do zamachu doszło 19 grudnia 2016 roku w Berlinie w czasie jarmarku bożonarodzeniowego na Breitscheidplatz. 40-tonowa ciężarówka Scania z polskimi tablicami rejestracyjnymi wjechała w tłum ludzi. Okazało się, że za kierownicą siedział Tunezyjczyk Anis Amri. Sprawca wcześniej zabił Polaka, do którego należał pojazd. Zdaniem policji ofiara otrzymała najpierw ciosy nożem, a następnie została zastrzelona z broni małokalibrowej. Oprócz Łukasza Urbana w ataku zginęło jeszcze 11 osób, a od 49 do 56 innych odniosło obrażenia.

Odpowiedzialność za zamach wzięło niedługo po nim tzw. Państwo Islamskie. Sprawca, 24-letni Anis Amri, został zastrzelony 23 grudnia 2016 roku w Mediolanie przez włoską policję.

Co wiemy o serialu?

Szczegóły dotyczące serialu, który planuje telewizja ARD, nie są znane. Wiadomo, że prace nad produkcją są na bardzo wczesnym etapie - nie jest jasne jeszcze kto w nim wystąpi oraz kiedy ruszą zdjęcia. Podano natomiast, że będzie liczył on sześć odcinków.

Producentem serii będzie Simon Amberger („Osiem dni”, „Katakumby”, „303”). Według „Variety”, produkcja ma być raczej „fikcyjną interpretacją tego, co mogło się wydarzyć”.

