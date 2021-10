Conan nagrał piosenkę dla Dagmary Kaźmierskiej. Jak wyszło? Posłuchajcie

Syn Dagmary Kaźmierskiej jest jej oczkiem w głowie, o czym niejednokrotnie przekonać mogli się widzowie „Królowych życia”. Od lat, dzięki programowi TTV, śledzić możemy, jak wygląda ich relacja.

Conan w utworze dla swojej mamy

Conan nagrał teraz dla swojej mamy piosenkę, do której teledysk oglądać możemy już w serwisie YouTube. „Dobrze, że żaden jeszcze cię w życiu nie zranił. Bo, jakby ktoś zranił, to bym go za ciebie zabił” – rapuje między innymi chłopak.

Piosenka stała się hitem w sieci

Utwór jest bardzo popularny w sieci. Od czasu premiery odtworzyło go na YouTube prawie 210 tysięcy osób. W sekcji komentarzy również przeważają pozytywne wpisy. „Cudowny tekst – bardzo wzruszający”; „Każdej mamie życzę żeby kiedyś mogła usłyszeć od swojego dziecka takie słowa!”; „Piękne słowa do mamy, wzruszające mega, na pewno mama jest dumna z Ciebie” – piszą internauci.

Królowe życia”

Program „Królowe życia” opowiada o kilkunastu uczestnikach, ich życiu codziennym, kłopotach rodzinnych i zawirowaniach w życiu zawodowym. Najbardziej znanymi bohaterami show są m.in. Dagmara Kaźmierska czy Laluna Unique. Odcinki są dostępne online na platformie VOD player.pl. W telewizji program obejrzysz na kanale TTV.

Czytaj też:

Nie żyje Paweł Nowisz. Aktor znany z „Barw szczęścia” czy „M jak miłość” miał 81 lat