Marianna Schreiber chce pomagać kobietom. W sieci ruszyła zbiórka

Na profilu Marianny Schreiber na Instagramie pojawiła się relacja z sesji zdjęciowej z bokserem. Jest to część kampanii społecznej pod hasłem „Kobieca siła”, której autorką jest żona polityka PiS.

Schreiber: Co wypada żonom polityków?

Marianna Schreiber tłumaczy, że „zainicjowana przez nią akcja ma na celu m.in. ukazanie różnych historii i doświadczeń kobiet, zwrócenie uwagi na problem, jakim jest hejt w sieci, przełamanie stereotypów na temat kobiet oraz pomoc tym kobietom, które przez zależność ekonomiczną boją się wyjść z cienia”.

Żona ministra podkreśliła, że „chciałaby także przełamać stereotypy, że wciąż czegoś nie wypada”. „Mnie jako żonie osoby publicznej nie wypadało pójść do »Top Model«, nie wypadało pójść na sesje, nie wypadało mi pisać, mówić, czy wyrażać otwarcie swoich potrzeb i poglądów” – wyjaśniła.

„Oceniały mnie osoby publiczne, celebryci – śmiali mi się w twarz i nawoływali do hejtu za to, że poszłam zrobić coś dla siebie. Każdy człowiek ma prawo robić to co czuje” – dodała.

Marianna Schreiber robi zbiórkę w sieci

Kampanii „Kobieca siła” towarzyszy także zbiórka, z której dochód ma być przeznaczony na Centrum Praw Kobiet. „Proszę o wpłacenie chociaż złotówki. Moja kampania jest realizowana wyłącznie z moich środków i wsparcia dobrych ludzi. Zrzutka jest po to, aby pomóc, jednocześnie robiąc coś samemu dla innych” – wyjaśniła Marianna Schreiber.

