7. sezon „Fear the Walking Dead” ze zwiastunem. Jak będzie wyglądał „Początek”?

7. sezon „Fear the Walking Dead” – o czym będzie?

Teddy (John Glover) urzeczywistnił swoją wizję „Końca”, kiedy zdetonował głowice nuklearne w Teksasie. Jednak to ci, którzy przeżyli, muszą zdecydować jak będzie wyglądał „Początek”. I będą musieli to zrobić w świecie pozbawionym światła i nadziei, w którym powietrze na zewnątrz jest tak samo zabójcze jak szwendacze, z którymi muszą się mierzyć. Ocaleni dowiedzą się, kim naprawdę są i do czego są zdolni. Niektórzy staną na wysokości zadania, inni znajdą nowy cel, a niektórzy zdefiniują się na nowo – nawet jeśli będzie to oznaczało straszliwą cenę dla tych, których kiedyś uważali za rodzinę.

W 7. sezonie popularnej serii w roli reżyserki zadebiutuje Alycia Debnam-Carey. W obsadzie zobaczymy Aishę Tyler, która wyreżyserowała jeden z odcinków 6. sezonu. Ponadto Sydney Lemmon powróci jako „Isabelle”, a Gus Halper dołącza do obsady jako „Will”.

Kiedy premiera? Gdzie oglądać?

Polska premiera 7. sezonu „Fear the Walking Dead” odbędzie się 18 października o 3:00, równocześnie z amerykańską premierą, oraz o 22:00 na AMC.

