Nowości na Netflix. Jakie seriale i filmy obejrzymy w tym tygodniu?

W tym tygodniu obejrzymy kilka produkcji oryginalnych Netfliksa. Będą to między innymi filmy: „Nocne kły” czy „Odnalezione”. Poza tym będziemy mogli obejrzeć „W jak morderstwo”, „Dr. Dolittle” czy „Mały złośliwiec”. Na fanów dokumentów czeka z kolei „Yoo Young-Chul: Morderca w żółtej pelerynie”, a seriali produkcje takie jak: 4. sezon „Dynastii”, „Korporacja Konspiracja”, 2. sezon „Locke & Key”, „Dzikie przygody wśród zwierząt”, czy „Seks, miłość i goop”. Sobota to z kolei wyjątkowy dzień dla wszystkich fanów serialu „Biuro” – w serwisie pojawi się wszystkie dziewięć sezonów popularnego serialu.

Sprawdźcie listę i przekonajcie się, czy znajdziecie coś dla siebie.

„W jak morderstwo” – 19 października

W zawiłej sprawie o morderstwo podejrzenie pada na błyskotliwą adwokat i wykładowczynię prawa Annalise Keating oraz jej pięciu studentów.





„Koci domek Gabi”, sezon 3. – 19 października



Gabi i Kiciuś Panduś z pomocą Wróżkici i ekipy Kociego Domku opiekują się Kwiatuszkiem-Maluszkiem. Obejrzyj Dzień Sklepowy w Kocim Domku



„Nocne kły” – 20 października

Nocą do samochodu młodego szofera wsiadają dwie tajemnicze kobiety. Gdy mężczyzna poznaje prawdziwe oblicze swoich pasażerek, musi walczyć o życie.





„Odnalezione” – 20 października



Bohaterkami dokumentu "Odnalezione" Amandy Lipitz są trzy adoptowane amerykańskie nastolatki, które odkrywają, że są kuzynkami. Zaczynają rozmawiać ze sobą przez internet i razem mierzą się ze złożonymi problemami emocjonalnymi. W końcu decydują się na wspólną podróż do Chin, by wspólnie poszukać odpowiedzi, relacji i własnej utraconej historii.



„Seks, miłość i goop” – 21 października



W spin-offie programu „Gwyneth Paltrow i życie w stylu goop” laureatka Oscara® porusza trudny temat zdrowia erotycznego.



„Insiders” – 21 października

Dwanaścioro osób myśli, że bierze udział w ostatniej rundzie castingu do reality show. W rzeczywistości wszyscy są już potajemnie filmowani, a stawką jest 100 tys. euro.





„Komi Can't Communicate” – 21 października

W szkole pełnej oryginalnych osobowości Tadano pomaga nieśmiałej i mało towarzyskiej koleżance Komi osiągnąć cel zawarcia znajomości z setką osób.





„Life's a Glitch with Julien Bam” – 21 października



Influencer i legenda YouTube, Julien Bam, budzi się pewnego ranka we własnym ciele... tyle że wszystko wygląda inaczej. Okazuje się, że razem ze swoim kumplem Joon Kimem przeniósł się do równoległego wymiaru, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje. Próbując wrócić, bierze udział w walce MMA, eksperymentach medycznych, teledyskach rapowych, LARP-owaniu - do wyboru, do koloru, aż w końcu trafia na tajemniczy maszt 5G.



„Dr. Dolittle” – 21 października

John od dziecka rozumie mowę zwierząt, ale tłumi ten dar. Gdy zostaje lekarzem, jego zdolności ponownie dają o sobie znać.





„Tut Tut Autka w Pagórkowie”, sezon 6. – 21 października



Tymek Klakson zaprasza na wycieczkę po krętych drogach Pagórkowa. Z tym ciekawskim samochodzikiem, który ciągle szuka nowych przygód, nigdy nie będziecie się nudzić.



„More than Blue: Serial” – 22 października



„Szalone życie dwudziestolatków” – 22 października

W tym serialu reality TV dwudziestoparolatkowie z Austin w Teksasie próbują sił w miłości i przyjaźni na progu dojrzałego życia.





„Yoo Young-Chul: Morderca w żółtej pelerynie” – 22 października

W latach 2003–2004 seryjny zabójca Yoo Young-chul zamordował w Seulu co najmniej 20 osób, głównie prostytutek i bogatych staruszków.



„Mały złośliwiec” – 22 października

Wyrzucony z zespołu i z domu gitarzysta znajduje schronienie u pewnej księgowej, jej syna i ojca.



„Dynastia”, sezon 4. – 22 października



Członkowie rodziny Carringtonów walczą o władzę nad wspólną firmą.



„Korporacja Konspiracja” – 22 października



Animowana komedia dla dorosłych o gabinecie cieni i dysfunkcyjnym zespole, który na co dzień angażuje się we wszystkie spiski tego świata. Od zawiłego tuszowania faktów przez tajne stowarzyszenia po etykietę zamaskowanych orgii - nawigowanie po kulturze biurowej w Cognito Inc. może być trudne, szczególnie dla antyspołecznej geniuszki technologii Reagan Ridley. Nawet w miejscu pracy pełnym zmiennokształtnych gadów i paranormalnych grzybów jest postrzegana jako dziwaczka, która wierzy, że może zmienić świat. Reagan uważa, że jeśli tylko zdoła poradzić sobie ze swoim oderwanym od rzeczywistości, wiecznie piszącym manifesty ojcem, nieodpowiedzialnymi współpracownikami i wreszcie zgarnąć awans, o którym marzy od dawna, odmieni życie swoje i innych.



„Locke & Key”, sezon 2. – 22 października



Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci trafiają do domu pełnego kluczy zmieniających rzeczywistość.



„Wojownicza księżniczka Maya” – 22 października



Mezoamerykańska wojownicza księżniczka wyrusza na wyprawę, by nakłonić do współpracy trójkę legendarnych bohaterów. Gra toczy się o przyszłość świata bogów i ludzi.



„Dzikie przygody wśród zwierząt” – 22 października

Komediowy serial animowany dla dorosłych o życiu w dziczy, który pokazuje nam cuda natury bardziej dogłębnie, niż powinniśmy. Bohaterem każdego odcinka jest Bradley Trevor Greive, pozornie niezniszczalny ekspert do spraw dzikiej przyrody, który podróżuje po świecie, badając i ratując zwierzęta. Przy okazji dzieli się z nami zaskakującymi, a czasem drastycznymi faktami, o których inne seriale przyrodnicze milczą.





„Biuro”, sezony 1-9 – 23 października

Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.

