„Squid Game”. Dzieci w Hiszpanii naśladują brutalną grę z serialu

Południowokoreański serial „Squid Game” okazał się wielkim, światowym hitem. Przedstawia on grupę ludzi biorących udział w grach na śmierć i życie, gdzie przegrywający są brutalnie zabijani. Wszystko to obserwuje grupa milionerów, którzy robią zakłady i obstawiają swoich faworytów.

„Squid Game”. Hiszpańskie dzieci naśladują brutalną grę z serialu

„Zauważyliśmy, że 8-latkowie i 9-latkowie bawią się w gry podobne do tych pokazywanych w filmie. Ze śpiewem naśladują strzały do przegrywających i sami upadają za ziemię, udając martwych. Jestem w szoku” – napisała na Twitterze hiszpańska nauczycielka, pytając, jak ma przekazać wartości, jeżeli małe dzieci w domach oglądają brutalne sceny przemocy. Podkreśliła, że serial nie jest rekomendowany dla osób poniżej 16 roku życia, ale wszystko wskazuje na to, że dzieci oglądają go razem ze swoimi rodzicami.

W sieci rozgorzała dyskusja. Nauczyciele zaapelowali, by rodzice chronili swoje dzieci, które są jeszcze na tyle małe, że nie umieją rozróżnić fikcji od rzeczywistości, a treści pokazywane w „Squid Game” mogą spowodować u nich znieczulicę. Dyrekcja szkoły podstawowej w Madrycie wystosowała nawet pismo do wszystkich rodziców, informujące o tym, na jakie niebezpieczeństwa narażeni są najmłodsi widzowie „Squid Game”. Według hiszpańskiej gazety „ABC” serial należy do najchętniej oglądanych w historii Netfliksa.

