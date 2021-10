Wypadek na planie amerykańskiej edycji „Mam talent!”. Kaskader jest w ciężkim stanie

Podczas zdjęć do „America's Got Talent Extreme” doszło do poważnego wypadku. Produkcja show została wstrzymana.

„America's Got Talent Extreme” to wersja popularnego programu „Mam talent!”, ale dla bardzo odważnych ludzi. W show udział biorą głównie kaskaderzy. Wypadek na planie „Mam talent!” Jonathan Goodwin został zawieszony za nogi w powietrzu w kaftanie bezpieczeństwa. Po obu jego bokach zostały zawieszone dwa samochody. Kaskader miał uwolnić się z więzów i uniknąć wpadnięcia pomiędzy dwa kołyszące się na linach auta. Coś jednak poszło nie tak. Pojazdy zderzyły się, powodując eksplozję i miażdżąc mężczyznę. Jonathan Goodwin spadł na ziemię, uderzając się w głowę. Wszyscy sądzili, że nie żyje. instagram Uczestnik natychmiast został zabrany do szpitala i przebywa pod opieką medyczną. Myślimy o nim i modlimy się za niego oraz jego rodzinę. Oczekujemy na nowe informacje o stanie zdrowia Jonathana – powiedziała rzeczniczka prasowa „America's Got Talent Extreme” w rozmowie z redakcją Deadline. Wedle informacji „New York Post” Goodwin dotarł do szpitala w stanie krytycznym i natychmiast trafił na stół operacyjny. Dzień przed wypadkiem kaskader chwalił się w sieci czekającym na niego zadaniem. Jestem w Atlancie, przygotowując nowy numer kaskaderski. Jestem bardzo podekscytowany. Dźwigi, samochody i materiały wybuchowe! – cieszył się Goodwin. Czytaj też:

