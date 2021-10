Dominice Tajner usunięto guza piersi. To nie koniec jej kłopotów zdrowotnych

Dominika Tajner jest córką słynnego trenera skoków narciarskich Apoloniusza Tajnera oraz byłą żoną Michała Wiśniewskiego. Gdy wyszła za mąż za lidera Ich Troje, sama stała się bardzo popularna, dzięki czemu wzięła udział w programie „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 70 tysięcy ludzi, z którymi Tajner dzieli się swoim życiem prywatnym.

Dominika Tajner będzie miała kolejną operację

Dominika Tajner trafiła do szpitala, gdzie poddała się operacji. – Okazało się, że mam guza, wielkiego guza. 3 na 1,9 centymetra. Nie wyglądało to wszystko za dobrze. Operacja się udała, wszystko jest w porządku. Cały ten potwór został usunięty i wyrzucony w siną dal. To są łzy szczęścia – powiedziała do swoich fanów celebrytka za pośrednictwem Instagrama.

Diagnoza była dla Tajner szokiem, tym bardziej że prowadzi bardzo zdrowy tryb życia i regularnie się bada. Na szczęście okazało się, że usunięty nowotwór nie jest złośliwy. – Jestem jeszcze oszołomiona. Przede mną długa rekonwalescencja, a także rekonstrukcja piersi. Ale lekarz prowadzący powiedział, że nadal mogę prowadzić aktywny styl życia. Tego się trzymam – powiedziała z uśmiechem do swoich obserwatorów Dominika Tajner, zachęcając również wszystkie kobiety, by pamiętały o profilaktyce badań piersi.

Czytaj też:

Lider Ich troje usłyszał zarzuty. O co prokuratura oskarża Wiśniewskiego?