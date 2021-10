„Rolnik szuka żony”. Producenci programu odpowiadają na zarzuty byłego uczestnika

Łukasz Rzucidło wziął udział w 2. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Zabiegał wówczas o względy pierwszej uczestniczki w polskiej historii reality show – Anny Michalak. Kobieta jednak szybko odrzuciła jego zaloty i Rzucidło musiał opuścić program.

„Rolnik szuka żony”. Były uczestnik oskarża producentów show

Jak informuje portal Wirtualna Polska, były uczestnik ma wiele pretensji do producentów show. Zarzucał im, że nikt go nie poinformował, że może przywieźć Annie kwiaty i nie podobało mu się, że inni uczestnicy pisali do rolniczki wiadomości jeszcze przed przyjazdem do jej gospodarstwa. Po zakończeniu edycji Rzucidło twierdził, że „wyjawi tajemnice programu”, ale zamilkł na kilka lat. Do teraz.

facebook

Mężczyzna stworzył profil na Facebooku, na którym postanowił przypomnieć o sobie oraz zdradzić kilka szczegółów dotyczących bieżącej edycji. Zamieścił zdjęcie Kamili, czyli rolniczki, która teraz występuje w show. Napisał, że kobieta nie wybierze żadnego z kandydatów, a program skończy się tylko jedną parą. Dodał, że w show obowiązuje scenariusz, a biorące w nim udział osoby „grają”. „Nie pokładalibyśmy specjalnie wiary w rewelacje pana Łukasza, z jego dość luźnym stosunkiem do prawdy” – skomentowała te rewelacje produkcja show.

