Wojewódzki śmieje się z samochodu Agaty Kuleszy. „To auto z Zespołem Downa”

Jakimi autami jeździła Agata Kulesza?



Jednym z tematów, które poruszyli w poniedziałek Wojewódzki i Kędzierski, rozmawiając z Agatą Kuleszą, był wątek porshe, który aktorka przekazała niegdyś na cele charytatywne po tym, jak wygrała Kryształową Kulę w „Tańcu z Gwiazdami”. Wtedy dziennikarz, związany ze stacją TVN, przypomniał sobie, że niegdyś Kulesza żaliła mu się, że chciałaby jeździć Subaru.

– Nie wiem, czy my możemy mówić, bo nas jednak sponsoruje najlepsza marka światowa, ale jak gadaliśmy przez telefon, to mówiłaś: „Jezu, Kuba, ja tak marzę o Subaru”. Pamiętasz? Miałaś dostawczaka Subaru, chciałaś wymienić na nowe – zaczął Wojewódzki. – A wcześniej Kangoo, przypomnijmy – wtórował Kędzierski.

„Auto z zespołem Downa”

Aktorka odpowiedziała zgodnie z prawdą, że najpierw miała Kangoo, a później Subaru. – Ale nie wstyd Ci trochę tego Kangoo, tak z perspektywy? – zapytał wtedy Kędzierski. Kulesza zapytała w odpowiedzi, czy panowie rzeczywiście myślą, że określa ją to, jakimi samochodami jeździła. – To jest auto z zespołem Downa, no pewnie, no – rzucił wówczas Wojewódzki, a Kędzior zaczął się śmiać.

„Obydwaj jesteście infantylni i obleśni”

Fani programu swoje oburzenie słowami Kuby Wojewódzkiego wyrazili między innymi w komentarzach na jego instagramowym profilu. „Z tym tekstem na temat auta udowodniliście Panowie, że obydwaj jesteście infantylni i obleśni. Śmiejecie się sami z własnych żartów” – można przeczytać w komentarzach pod postem, zapowiadającym odcinek show „Rozmowy: Wojewódzki & Kędzierski”.

Czytaj też:

Są pierwsze recenzje „Eternals”. „To nie jest to film Marvela. To film Chloe Zhao”