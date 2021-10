Marianna Schreiber zgłosiła się na policję. Hejterzy grozili jej śmiercią

Marianna Schreiber zyskała popularność dzięki udziałowi w „Top Model”. Choć szybko pożegnała się z programem, to fakt, że żona ministra Prawa i Sprawiedliwości wystąpiła w show TVN, nie kryjąc, że robi to bez wiedzy męża, był szeroko komentowany w mediach. Schreiber postanowiła wykorzystać rozgłos. Chętnie udzielała wywiadów, założyła kanał na platformie YouTube, wzięła udział w charytatywnym pokazie mody, przyjęła zaproszenie do programu Kuby Wojewódzkiego i postanowiła zorganizować kampanię społeczną.

Hejterzy grozili Mariannie Schreiber śmiercią

Jest żoną polityka o konserwatywnych poglądach, ale sama nie wstydzi się nagości i pokazuje w sieci odważne zdjęcia. Od czasu, jak zrobiło się o niej głośno w mediach, musiała zmierzyć się nie tylko z negatywnymi komentarzami, ale i hejtem. Opublikowała nawet wiadomość od swojego byłego nauczyciela, który zarzucił jej, „że się zeszmaciła”. Schreiber zainicjowała akcję „kobieca siła”, która miała na celu przełamać stereotypu dotyczące kobiet, pokazać ich historie i zwrócić uwagę społeczną na hejt, z jakim się mierzą.

I właśnie w ramach tej kampanii, żona polityka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie. Na jej nagim ciele widać napisy. To obelgi, z którymi Marianna Schreiber mierzy się od chwili, gdy zrobiło się o niej głośno. Pod fotografią kobieta zamieściła wpis, w którym zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę, że nie każdy pochwali taki przekaz.

instagram

„Zdjęcie uderza. Pokazuje kobietę traktowaną przedmiotowo, często jak zwierzę, zwyzywaną za nic. Hejt to najgorsze zło cyber współczesności” – napisała celebrytka. Spodziewała się, że spadnie na nią krytyka, ale nie sądziła, że otrzyma również groźby karalne. – Dziś pierwszy raz jadę na policję, prosić o pomoc w sprawie licznych gróźb śmierci – poinformowała Schreiber na Instagramie.

Czytaj też:

Nowe daty premier produkcji Marvela. Fani nie będą zadowoleni