Ojciec Meghan Markle udzielił kolejnego wywiadu. „Nigdy nie przestałem kochać mojej córki”

Historia relacji pomiędzy Meghan Markle a jej ojcem Thomasem to niemal gotowy scenariusz na film. Księżna od trzech lat nie utrzymuje z nim kontaktu. W wywiadzie dla Oprah Winfrey wyznała, że czuje się zdradzona, po tym, jak jej ojciec zaczął opowiadać o niej w brukowcach. Jeszcze w lipcu oburzony mężczyzna straszył książęcą parę sądem, teraz zapewnia, że chce się pogodzić, bo nadal kocha córkę.

Ojciec Meghan Markle wyznał córce miłość w telewizji

– Nigdy nie przestałem kochać mojej córki. Nie zawsze zgadzam się z tym, co robią moje dzieci, ale nigdy nie przestaję ich kochać. Meghan może być na mnie zła i powiedzieć to u Oprah, ale nadal jestem jej tatą – mówił Thomas Markle w programie „Good Morning Britain”. Mężczyzna twierdzi, że rozmawiał z mediami, bo nikt go nie ostrzegł, że nie powinien tego robić i wielokrotnie przepraszał za to córkę. – Zostałem odepchnięty za jeden wielki błąd, który popełniłem. Najważniejsze jest to, że mnie nie straciła. Zawsze byłbym przy niej i jestem przy niej teraz, jeśli mnie zechce – wyznał Markle.

Na pytanie co chciałby powiedzieć córce, gdyby ta go teraz oglądała, stwierdził, że ponownie przeprosiłby za to, co się wydarzyło. – Wielokrotnie chciałem to naprawić – zapewniał Thomas Markle. Ojciec księżnej dodał również, że teraz para książęca mieszka zaledwie 100 kilometrów od niego, co znacznie ułatwia sprawę. – Chciałbym się spotkać, a z pewnością chciałbym zobaczyć mojego wnuka – powiedział mężczyzna.

