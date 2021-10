Mateusz Damięcki i Marcin Dubiel u Wojewódzkiego. Aktor zgasił youtubera

Marcin Dubiel to jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Jego kanał subskrybuje niemal 2 mln ludzi, a na Instagramie obserwuje go 2,3 mln osób. Influencer był również uczestnikiem projektu „Team X” i walczy w federacji Fame MMA.

Damięcki wyśmiał Dubiela u Wojewódzkiego

Sport był jednym z tematów, o których rozmawiali goście Kuby Wojewódzkiego, ponieważ Mateusz Damięcki mówił o swoich przygotowaniach do roli w filmie „Furioza”. Dubiel przyznał, że walki odmieniły jego życie. – Mateusz mówił, że do swojej roli przygotowywał się półtorej roku – powiedział w którymś momencie youtuber, ale wtedy aktor postanowił wytknąć mu błąd. – Nie, nie. Nie półtorej. Powiedziałem półtora roku – zaznaczył Damięcki, na co publiczność wybuchła śmiechem.

Właśnie ten fragment programu pojawił się w sieci. Niektórzy internauci wyśmiewali się z youtubera, inni uznali, że aktor nie powinien wytykać mu błędu. Dubiel postanowił zabrać głos w dyskusji. „Ja jestem zdania, że takie błędy trzeba piętnować i nie mam z tym najmniejszego problemu. Bawią mnie za to komentarze wszystkich lingwistów, których język jest nieskazitelny, a oni sami nigdy się nie pomylili” – stwierdził youtuber.

