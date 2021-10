„Being the Ricardos” Aarona Sorkina z pierwszym zwiastunem. Zobaczcie Nicole Kidman jako Lucille Ball

„Being the Ricardos” – co wiemy o filmie?

Obraz Aarona Sorkina nie będzie restartem sitcomu „Kocham Lucy” (ang. „I Love Lucy”). Będzie to opowieść o związku Ball z Desim Arnazem oraz ich relacji na ekranie i poza nim. Lucie Arnaz, córka Ball, zapewniała, że będzie to produkcja humorystyczna ale również romantyczna.

Już pod koniec stycznia informowaliśmy, że w rolę Lucille Ball w „Being the Ricardos” wcieli się Nicole Kidman, a u jej boku zobaczymy Javiera Bardema w kreacji Desiego Arnaza. W marcu tego roku rozpoczęły się zdjęcia do produkcji, a we wtorek zadebiutował pierwszy teaser obrazu i data premiery. Zobaczcie, jak prezentują się aktorzy jako legendy kina.

Obsada filmu i nagradzani twórcy

J.K. Simmons i Nina Arianda zagrają współpracowników Ball i Arnaza z „I Love Lucy”, czyli Williama Drawleya i Vivian Vance. W obsadzie są także: Tony Hale jako Jess Oppenheimer (producent wykonawczy sitcomu i główny scenarzysta) oaz Alia Shawkat i Jake Lacy jako długoletni autorzy scenariusza do serii – Madelyn Pugh i Bob Carroll Jr. Ekipę uzupełnią także: Clarke Gregg, Nelson Franklin, John Rubinstein, Linda Lavin, Robert Pine i Christopher Denham.

Sorkin współpracował będzie przy filmie z wieloletnim operatorem Davida Finchera Jeffem Cronenwethem. Mężczyźni tworzyli także razem „Proces siódemki z Chicago”. Wśród twórców „Being the Ricardos” są także: scenograf Jon Hutman („Niezłomny”, „To skomplikowane”), projektantka kostiumów Susan Lyall („Proces siódemki z Chicago”, „Gra o wszystko”), trzykrotnie nominowany do Oscara dźwiękowiec Steven Morrow („Ford v Ferrari”, „Narodziny gwiazdy”, „La La Land”) oraz dwukrotnie nominowany do Oscara montażysta Alan Baumgarten („American Hustle”, „Proces siódemki z Chicago”).

Premiera filmu „Being the Ricardos”

Film ma mieć swoją oficjalną premierę 10 grudnia. Na Amazon Prime Video „Being the Ricardos” pojawi się 21 grudnia.

Czytaj też:

Skusiła Cię oferta Amazona w Polsce? Podpowiadamy, co obejrzeć na Prime Video