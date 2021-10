Co z 3. częścią „Strażników Galaktyki”? Fani Marvela mają powody do zadowolenia

Pratt się pospieszył?

Filmowy Peter Quill pojawił się w podcaście „Parks and Recollection”, prowadzonym przez Roba Lowe'a i Alana Yanga, a w wideo promującym ten fakt zdradził co nie co na temat 3. części „Strażników Galaktyki”. Zasugerował, że właśnie jest na planie zdjęciowym kolejnej odsłony, gdzie padł pierwszy klaps.

Na informacje podane przez Pratta odpowiedział sam reżyser filmu James Gunn. „Pomimo informacji, które krążą w sieci, nie zaczęliśmy jeszcze kręcić »Strażników Galaktyki 3« (ale jesteśmy już całkiem blisko)” - napisał twórca.

Mimo, że Pratt wyraźnie się pospieszył, wszystko wskazuje na to, że zdjęcia na planie trzeciej części tej historii rozpoczną się już lada dzień.

Co wiemy o nowej części filmu?

Przypomnijmy, kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że do obsady nowych „Strażników Galaktyki” dołącza Will Pulter jako Adam Warlock, genetycznie zmodyfikowany nadczłowiek, stworzony, aby zniszczyć Strażników.

Gunn wraca do uniwersum Marvela po krótkiej przerwie na napisanie i wyreżyserowanie „Legionu samobójców: The Suicide Squad” dla konkurencyjnego giganta DC. Szczegóły dotyczące fabuły nowych „Strażników Galaktyki” trzymane są w tajemnicy, jak to zwykle bywa w przypadku produkcji Marvela.

Kiedy premiera 3. części „Strażników Galaktyki”?

Planowo 3. część „Strażników Galaktyki” ma trafić do kin 5 maja 2023 roku.

