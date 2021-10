Nowa propozycja od HBO. Serial „Angela Black” poruszy trudny temat. Zobaczcie zwiastun

„Angela Black” - o czym jest nowy serial?

Życie Angeli (Joanne Froggatt) wydaje się być sielanką. Kobieta ma piękny dom na przedmieściach Londynu, jest wolontariuszką w schronisku dla psów, ma dwóch wspaniałych synów oraz czarującego i pracowitego męża Oliviera (Michiel Huisman). Jednak pod tą fasadą rodzinnego szczęścia kryje się sekret. Angela, uwięziona w związku, z którego nie może uciec, jest ofiarą przemocy domowej.

Jej mąż jest brutalny i cały czas ją kontroluje, z drugiej strony jej ojcem jej dzieci i Angela go kocha. Kobieta czuje, że nie może od niego odejść, chociaż groziła, że to zrobi niezliczoną ilość razy, maskuje więc siniaki makijażem i udaje, że nic się nie stało.

Kiedy pewnego dnia kontaktuje się z nią Ed (Samuel Adewunmi), prywatny detektyw, który obnaża przed nią najmroczniejsze sekrety Oliviera, jej życie rodzinne już całkiem rozpada się na kawałki. W obliczu przerażających informacji o swoim mężu, oszołomiona Angela nie wie, co myśleć. Czy może zaufać Edowi? Czy ma prawo wreszcie zostawić wszystko za sobą i uwolnić się od przemocowego partnera?

Obsada i twórcy serialu

W rolach głównych w produkcji wystąpili Joanne Froggatt (serial „Downton Abbey”), Michiel Huisman (serial HBO „Gra o tron”, serial Max Original „Stewardesa”) oraz Samuel Adewunmi (serial „Straż”).

- Myślę, że niezwykle ważnym jest, aby produkcje telewizyjne poruszały wrażliwe tematy. W mojej karierze brałam udział w kilku takich projektach i bardzo się w nie zaangażowałam. Czuję, że serial, czy po prostu ten typ rozrywki, może być swego rodzaju oknem na ważne tematy, dla tych widzów, którzy może nigdy nie pomyśleliby, że coś takiego może mieć miejsce, nie mieli z tym problemem do czynienia. Nawet jeśli tylko jedna osoba dzięki temu pomyśli „och, zachowanie tej osoby jest dziwne" lub „skontaktuje się z moim przyjacielem i sprawdzę, czy wszystko jest w porządku", czy „może wolno mi porozmawiać z kimś o mojej sytuacji", to będzie to pozytywny efekt. Serial to przede wszystkim rozrywka, my nie ratujemy życia. Jednak samo poruszenie trudnego tematu i skierowanie go do szerszej publiczności może być pomocne, gdy jest to zrobione we właściwy sposób - powiedziała Joanne Froggatt.

Reżyserem serialu Angela Black jest Craig Viveiros. Za scenariusz odpowiadają Harry and Jack Williams, którzy także pełnili obowiązki producentów wykonawczych. Pozostałymi producentami wykonawczymi są Christopher Aird and Sarah Hammond.

Kiedy premiera serialu „Angela Black” na HBO GO?

Premiera serialu „Angela Black” odbędzie się w HBO GO 26 października. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek produkcji. Kolejne odcinki swoje premiery będą mieć co tydzień, we wtorki. Serial liczy 6 odcinków.

