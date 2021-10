Szukacie seriali podobnych do „Squid Game”? Mamy dla was 10 propozycji

Szukacie seriali podobnych do „Squid Game”? Stworzyliśmy dla was specjalną listę produkcji, które podobne są klimatem do produkcji stworzonej przez Hwang Dong-hyuka. Wśród nich znajdziecie między innymi „Black Mirror”, „Alice in Borderland”, „Battle Royale”, „Kingdom” czy „Snowpiercer”. Sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

„Alice in Borderland”

Miłośnik gier komputerowych i dwójka jego przyjaciół trafiają do dziwnej wersji Tokio. Aby w niej przeżyć, muszą wziąć udział w niebezpiecznej grze.





„#Alive”

Potworny wirus opanowuje miasto. Samotny mężczyzna zamknięty w mieszkaniu zostaje odcięty od pomocy i musi sam znaleźć wyjście z patowej sytuacji.





„Sweet Home”



Gdy ludzie zmieniają się w krwiożercze potwory, walczący z własnymi demonami chłopak staje się dla sąsiadów jedyną nadzieją na przeżycie i zachowanie człowieczeństwa.



„Battle Royale”



Uczniowie losowo wybranej klasy zostają umieszczeni na bezludnej wyspie, gdzie walczą o przeżycie, zabijając się nawzajem.



„3%”



W niedalekiej przyszłości, gdzie elita zamieszkuje rajską wyspę z dala od przeludnionych slumsów, każdy dostaje jedną szansę, aby dołączyć do 3% tych uwolnionych od brudu i ubóstwa.



„Kingdom”

Zmarły król wraca do żywych i po świecie roznosi się tajemnicza choroba. Odważny książę musi teraz stawić czoła nowym wrogom, aby pokonać zło i uratować swój lud.





„Black Mirror”



W przyszłości ludzie mierzą się z problemami, których przysparzają im nowoczesne technologie i rozwój cywilizacji.



„Snowpiercer”

Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałych ludzi.





„Dzicz” (pol. „The Wilds”)

Po katastrofie samolotu grupa dziewcząt jest pozostawiona samym sobie na bezludnej wyspie. Dziewczyny nie przeczuwają jednak, że znalazły się tam nieprzypadkowo.





„Noc Oczyszczenia” (ang. „The Purge”)



Miguel wraca do domu, by odnaleźć swoją siostrę. W tym samym czasie totalitarny rząd na dwanaście godzin legalizuje wszystkie przestępstwa.

