Międzynarodowy Konkurs Chopinowski 2021. Kto zdobył główną nagrodę?

Właśnie dobiegł końca 18. finał Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Jury zmieniło regulamin, by w finale, zamiast – jak to zwykle bywało – 10 uczestników, znalazło się 12. Wśród tych wybrańców znalazło się dwóch Polaków. Kamil Pacholec i Jakub Kuszlik.

Konkurs Chopinowski 2021. Finał

Zdaniem rzecznika konkursu, Aleksandra Laskowskiego z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, każdy z finalistów jest „wybitny na swój sposób”. Poza Polakami w ostatnim etapie znaleźli się Leonora Armellini z Włoch, JJ Jun Li Bui z Kanady, Alexander Gadjiev, który reprezentował Włochy i Słowenię, Martin Garcia z Hiszpanii, Eva Gevorgyan reprezentująca Rosję i Armenię, Aimi Kobayashi z Japonii, Hyuk Lee z Korei Południowej, Bruce Liu z Kanady, Hao Rao z Chin i Kyohei Sorita z Japonii.

Zdaniem ekspertów poziom był bardzo wyrównany i o zwycięstwie zadecydować mógł jedynie fakt, który z uczestników chwyci za serca jurorów. Kilka minut po 2 w nocy jurorzy zeszli po słynnych schodach filharmonii, by ogłosić zebranym dziennikarzom swój werdykt. Dyrektor konkursu Artur Szklener przyznał, że obrady były bardzo długie i niełatwo było podjąć decyzję. Jakub Kuszlik otrzymał nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków oraz zajął 4. miejsce w konkursie, zaś główna nagroda powędrowała do Bruce'a Liu z Kanady. – Nie wiem co powiedzieć. Tyle emocji... Jestem zaszczycony tą nagrodą. Dziękuję jurorom i mojej rodzinie – powiedział zwycięzca.

