Krystyna Pawłowicz komentuje Konkurs Chopinowski 2021: Pewnie UE nie uzna tego zwycięstwa

Krystyna Pawłowicz jest bardzo aktywną użytkowniczką Twittera. Na swoim profilu komentuje zarówno bieżące wydarzenia polityczne, jak i wyniki sportowców. W nocy ze środy na czwartek sędzia TK poświęciła kilka wpisów tematowi zakończonego Konkursu Chopinowskiego.

Krystyna Pawłowicz komentuje wyniki Konkursu Chopinowskiego 2021

„Lekuchno pływające po klawiaturze palce Bruce’a Liu... Ledwo dotykają klawiszy.. a jednak wydobywają perliste dźwięki…Pięknie [pis. oryg.]” – pisała Pawłowicz po godzinie 21 w środę. Dwie godziny później okazało się, że to właśnie Bruce Liu został zwycięzcą 18. Konkursu Chopinowskiego.

Ogłoszenie wyników nie umknęło byłej posłance PiS. „Zwycięzcą Festiwalu Chopinowskiego 2021 r. został – BRUCE LIU !” pisała na Twitterze. Jej uwagę przykuł również gest, jaki zwycięzca wykonał chwilę po tym, jak usłyszał, że to do niego trafia najwyższa nagroda. „Ale pierwsze jego słowa, gdy dziękował, to – wznosząc oczy do góry – westchnął: „O Boże !” No, i co ? Pewnie UE nie uzna tego zwycięstwa”, pisała Pawłowicz.

Konkurs Chopinowski 2021 – wyniki

18. Konkurs Chopinowski zapadnie w pamięci melomanów jako wyjątkowy. Po raz pierwszy do finału dotarło nie dziesięciu, a dwunastu pianistów. W finale znalazło się również dwóch Polaków – Kamil Pacholec i Jakub Kuszlik.

Zwycięzcą został Bruce (Xiaoyu) Liu reprezentujący Kanadę. Wśród wyróżnionych przez 17-osobowe jury znalazł się również Polak. Jakub Kuszlik ex aequo z Aimi Kobayashi zajęli 4. miejsce.

Pełne wyniki 18. Konkursu Chopinowskiego:

I nagroda – Bruce (Xiaoyu) Liu, Kanada

II nagroda ex aequo – Alexander Gadjiev, Włochy/Słowenia

II nagroda ex aequo – Kyohei Sorita, Japonia

III nagroda – Martin Garcia Garcia, Hiszpania

IV nagroda ex aequo – Aimi Kobayashi, Japonia

IV nagroda ex aequo – Jakub Kuszlik, Polska

V nagroda – Leonora Armellini, Włochy

VI nagroda – J J Jun Li Bui, Kanada

Nagrody specjalne: