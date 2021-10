Donald Trump uruchamia własny serwis społecznościowy. Co wiemy o TRUTH Social?

Trump: Wasz prezydent został uciszony

Firma, którą planuje uruchomić przedsiębiorca nosić będzie nazwę Trump Media & Technology Group, a wraz z nią powstanie platforma TRUTH Social, która ma być rywalem dla największych graczy na rynku czyli Twittera i Facebooka. „Żyjemy w świecie, w którym talibowie są wszechobecni na Twitterze, ale wasz ulubiony amerykański prezydent został uciszony” – czytamy w oświadczeniu Trumpa.

Konta Trumpa zawieszone

Przypomnijmy, konta Donalda Trumpa na Twitterze, Facebooku i Instagramie zostały czasowo zawieszone po szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie. Wówczas tysiące zwolenników ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych w proteście przeciwko wynikom wyborów prezydenckich z listopada 2020 roku, wtargnęło do kongresu, gdy obie izby prowadziły obrady mające potwierdzić zwycięstwo Joe Bidena w wyborach. Po dostaniu się do budynku dopuszczali się licznych aktów wandalizmu i rabunku. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło 5 osób, a co najmniej 138 policjantów zostało rannych. Szturm doprowadził do wszczęcia procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa.

Konkurencja dla GETTR?

Trump ogłosił plany zaledwie kilka miesięcy po tym, jak jego długoletni doradca Jason Miller założył firmę zajmującą się tematem mediów społecznościowych o nazwie GETTR. Były prezydent USA w lipcu szybko ucinał plotki, jakoby dołączył do platformy swojego znajomego. „Nie jestem powiązany z żadną platformą społecznościową, w żadnym kształcie i żadnej formie, w tym Parler, GETTR, GAb itd. Kiedy zdecyduję się wybrać platformę, zbudować ją lub ukończyć własną, zostanie to ogłoszone” – napisał wówczas Trump w komunikacie.

