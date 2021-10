T.Love wraca w składzie z czasów albumu „King”. Będzie nowy album grupy

T.Love wraca na scenę

Informacja o reanimacji zespołu pojawiła się na stronie internetowej samej wytwórni. T.Love w składzie: Muniek Staszczyk, Jan Benedek, Paweł Nazimek, Sidney Polak, Jacek Perkowski – pojawili się na wspólnej fotografii.

Universal Music Polska przypomina, że w 2022 roku T.Love obchodzić będzie nie tylko 30. urodziny albumu „King”, wydanego w 1992 roku, ale też 40-lecie działalności artystycznej. „Ale to nie koniec powodów do wspólnej radości ponieważ wisienką na tym jubileuszowym torcie będzie nowa płyta Muńka, Janka, Nazima, Polaka i Perkoza, która ukaże się już wiosną 2022 roku” – czytamy. Krążek ma nosić tytuł „Hau! Hau!”. Już niebawem mamy także usłyszeć pierwszy singiel z płyty, zatytułowany „Pochodnia”. „Uchylając rąbka tajemnicy zdradzimy tylko, że Muniek za teksty na tym krążku mógłby dostać tytuł kronikarza wszech czasów – jest grubo, bez pardonu, jest moc!” – zapowiada wytwórnia.

Zespół T.Love założony został w 1982 roku w Częstochowie. Początkowo pozostawał pod mocnym wpływem punk rocka, a następnie korzystał również ze stylistyki reggae, rock and rolla, glam rocka czy pop rocka. Większość płyt zespołu uzyskała status złotych, a T.Love grało koncerty w całej Europie i wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych. Ich krążek „Love, Love, Love – The Very BesT.Love” w 2012 roku uzyskał status platynowej płyty. Najbardziej znane piosenki grupy to „Nie, nie, nie”, „Ajrisz”, „To wychowanie”, „King”, „Jest super”, „Na bruku”, „Chłopaki nie płaczą” czy „Stokrotka”. Grupa zawiesiła działalność w 2017 roku.

