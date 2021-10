Jest teledysk do covera piosenki „Serce gwiazd”. Jak poradziła sobie Daria Zawiałow?

Piosenka w oryginalnej wersji miała swoją premierę w 1983 roku i pochodziła z płyty Haliny Frąckowiak o tym samym tytule. Cover utworu "Serca gwiazd" w wykonaniu Darii Zawiałow zadebiutował rozgłośniach radiowych już w ubiegłym tygodniu, jednak teraz doczekaliśmy się teledysku do produkcji. Za aranżację i produkcję utworu odpowiada Agim Dżeljilji.

„Pajęczyna” – o czym jest serial?

Serial „Pajęczyna” to historia inspirowana mało znanymi faktami z historii późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. Dzieciństwo Kornelii Titko (Joanna Kulig), odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Kornelii, Teresa Titko (Anna Radwan) była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza (Marek Kalita). Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo. Kim jest tajemniczy mężczyzna i co naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Kornelii kobiet? Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za wtargnięcie na zakazane terytoria? Jaką rolę w tej historii sprzed lat odegrali oficerowie PRL-owskiego kontrwywiadu: kapitan Ewa Wolańska (Michalina Olszańska/Liliana Głąbczyńska) oraz podporucznik Tadeusz Mróz (Mateusz Banasiuk/Mirosław Baka)? Komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw, liczących się w atomowym wyścigu?

Obsada serialu i jego twórcy

Obok Joanny Kulig w serialu pojawią się także Eryk Lubos (Stanisław Wanio), Michalina Olszańska (Ewa Wolańska 78'), Anna Radwan (Teresa Titko), Szymon Bobrowski (Włodzimierz Węgrowski 78’), Marek Kalita (prof. Grzegorz Giedrowicz 78’), Andrzej Grabowski (Edward Gierek) oraz Wojciech Wysocki (Piotr Jaroszewicz).

Łukasz Jaworski odpowiada za reżyserię serialu, a Witold Płóciennik jest autorem zdjęć. Dariusz Suska napisał scenariusz. Pierwszy sezon produkcji liczy siedem odcinków.

Serial „Pajęczyna” oglądać można na Player.pl.

