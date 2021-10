Newonce.radio przeprasza za słowa Wojewódzkiego. Zostały wycięte z audycji

„Auto z Zespołem Downa”

Jednym z tematów, które poruszyli w poniedziałek Wojewódzki i Kędzierski, rozmawiając z Agatą Kuleszą, był wątek porshe, który aktorka przekazała niegdyś na cele charytatywne po tym, jak wygrała Kryształową Kulę w „Tańcu z Gwiazdami”. Wtedy dziennikarz, związany ze stacją TVN, przypomniał sobie, że niegdyś Kulesza żaliła mu się, że chciałaby jeździć Subaru. – Nie wiem, czy my możemy mówić, bo nas jednak sponsoruje najlepsza marka światowa, ale jak gadaliśmy przez telefon, to mówiłaś: „Jezu, Kuba, ja tak marzę o Subaru”. Pamiętasz? Miałaś dostawczaka Subaru, chciałaś wymienić na nowe – zaczął Wojewódzki. – A wcześniej Kangoo, przypomnijmy – wtórował Kędzierski. Aktorka odpowiedziała zgodnie z prawdą, że najpierw miała Kangoo, a później Subaru. – Ale nie wstyd Ci trochę tego Kangoo, tak z perspektywy? – zapytał wtedy Kędzierski. Kulesza zapytała w odpowiedzi, czy panowie rzeczywiście myślą, że określa ją to, jakimi samochodami jeździła. – To jest auto z Zespołem Downa, no pewnie, no – rzucił wówczas Wojewódzki, a Kędzior zaczął się śmiać.

Newonce.radio przeprasza

Słowa Wojewódzkiego wywołały oburzenie w sieci, które w końcu zmusiły Newonce.radio, gdzie nadawany jest program do wydania oświadczenia w sprawie. „W ostatniej audycji »ROZMOWY: WOJEWÓDZKI & KĘDZIERSKI«, w czasie wywiadu z Panią Agatą Kuleszą, padło porównanie, które w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca na antenie newonce.radio. Przepraszamy, bo wiemy, że mieliście prawo poczuć się urażeni. Nie będziemy cytować tego fragmentu – w ciągu ostatnich kilkunastu godzin zrobiły to inne media. Ubolewamy, że charakter audycji, wielowątkowej rozmowy, sprawił, że prowadzący w swoich żartach posunęli się tym razem o krok za daleko” – czytamy w oświadczeniu. „Postanowiliśmy, że usuniemy ten fragment rozmowy. Nie chcemy, żeby został zapisany w podcastach i rzutował na całą treść wywiadu z Panią Agatą Kuleszą. Jest to decyzja redakcji newonce.radio” – napisano.

