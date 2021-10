Alec Baldwin przypadkowo zastrzelił operatorkę. Halyna Hutchins przebyła długą drogę do Hollywood

Kim była Halyna Hutchins?



Halyna Hutchins, choć nieznana szerokiej publiczności, uważana była za jedną z najbardziej obiecujących hollywoodzkich twórczyń zdjęć. Kobieta pochodziła z Ukrainy, dorastała w sowieckiej bazie wojskowej za kołem podbiegunowych. Na jej stronie internetowej przeczytać możemy, że miejsce, w którym spędziła dzieciństwo pełne było „reniferów i atomowych okrętów podwodnych”. Hutchins ukończyła dziennikarstwo międzynarodowe na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym i przed wyjazdem do Los Angeles pracowała jako dziennikarka śledcza przy brytyjskich produkcjach dokumentalnych.

Operatorka w 2015 roku ukończyła konserwatorium American Film Institute, po znalazła się na liście American Cinematographers Rising Stars (pol. Wschodzace Gwiazdy Amerykańskiej Kinematografii), w ramach wyróżnienia za zdjęcia do produkcji takich jak „Archenemy”, „Blindfire” czy „The Mad Hatter”. Pracowała również przy bardziej komercyjnych projektach, jak krótkie formy czy reklamy.

Film „Rust” w reżyserii Joela Souzy, miał pozwolić Hutchins wejść na nowy poziom swojej zawodowej profesji. Obraz, którego akcja toczy się w latach 80. XIX wieku, opowiadał o 13-letnim chłopcu z Kansas, który ucieka wraz ze swoim dawno niewidzianym dziadkiem (w tej roli Alec Baldwin) po tym, jak ten został skazany na śmierć za przypadkowe zabicie miejscowego rolnika.

Długo walczyła o angaż w filmie „Rust”

– Myślę, że mogła zostać bardzo znaną i odnoszącą sukcesy operatorką – powiedział, komentując informację o śmierci Hutchins Adam Egypt Mortimer, który pracował z 42-latką w zeszłym roku przy filmie „Archenemy”. – Po tym, jak zrobiliśmy „Archenemy” dzwonili do mnie ludzie z branży, chwaląc jej pracę i informując, że muszą ją do czegoś zaangażować. Budowała reputację, dopiero pokazywała, co potrafi – dodał.

Inna autorka zdjęć do filmów Elle Schneider, prywatnie przyjaciółka Hutchins, napisała na Twitterze po jej śmierci: „Kobiety-operatorki, jak pokazuje historia, były długo trzymane z dala od filmów gatunkowych i wydaje się szczególnie okrutne, że jedna ze wschodzących gwiazd tej profesji, która była w stanie tam dotrzeć, została pozbawiona życia przez projekt, o który tak długo walczyła”.

Drugą osobą, która została ranna w tragicznym zdarzeniu, które rozegrało się w czwartek 21 października jest sam reżyser obrazu Joel Souza. Jest hospitalizowany w Christus St. Vincent Regional Medical Center w Santa Fe.

