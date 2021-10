„Nasz nowy dom”. Te rodzinę spotkało wiele nieszczęść. Dowbor wyremontowała ich dom

Kijowiec to niewielka wieś w Wielkopolsce, w której mieszka niespełna pół tysiąca osób, w większości zajmujących się rolnictwem. W malusieńkim domku mieszkała czteroosobowa rodzina: pani Patrycja, pan Jan oraz ich dzieci: 12-letni Mikołaj i 3-letnia Ania.

Udar i załamanie nerwowe

Pani Patrycja do niedawna była aktywną, pomagającą wszystkim wokół osobą. Pracowała w ośrodku, gdzie zajmowała się leżącymi chorymi. Nagle sama stała się osobą z ograniczoną sprawnością – po udarze spowodowanym chorobą tętnic ma niesprawną rękę. – Moje życie było zagrożone – mówiła w programie kobieta, która po tej sytuacji przeżyła załamanie nerwowe. Prowadzenie domu bez żadnych udogodnień było dla niej niezwykle trudne.

Wypadek małego Mikołaja

Syn pani Patrycji i pana Jana jako 2-latek uległ poważnemu wypadkowi – Wyrwał mi się, kiedy mąż wyjeżdżał do pracy. Cofając samochodem po prostu go – można powiedzieć – rozjechał. To był uraz wielonarządowy: zgniecione płuca, śledziona, nerki... – wspominała kobieta. – Nie potrafię sobie tego wybaczyć do dzisiaj. Bardzo się cieszę, że żyje – mówi ojciec chłopca. – To był cud, bo nikt nam nie dawał szans, że to dziecko przeżyje – dodawała mama.

Warunki, w jakich mieszkała rodzina

Rodzina mieszkała w domu, który otrzymała od dziadków pani Patrycji. Warunki były tak złe, że nie dało się w nim przetrwać zimy. Ocieplony był tylko jeden pokój. Rodzice spali w prowizorycznej przybudówce, w której podczas deszczu do środka wdzierała się woda. A na dachu leżał niebezpieczny eternit.

Katarzyna Dowbor postanowiła pomóc rodzinie i wyremontować ich dom.

