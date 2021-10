„Rust”. Co wiemy o filmie, na planie którego doszło do tragedii?

Co wiemy o filmie „Rust”?

„Rust” to western, do którego scenariusz napisał i który miał wyreżyserować Joel Souza („Nocny patrol”, „Ghost Squad”, „Christmas Trade”). W procesie pisania fabuły uczestniczył też sam Baldwin.

Harland Rust jest poszukiwanym bandytą. Kiedy jego 13-letni wnuk Lucas zostaje skazany na śmierć przez powieszenie za przypadkowe morderstwo, Rust jedzie do Kansas, aby wydostać go z więzienia. Uciekinierzy wspólnie muszą ukrywać się przed Woodem Helmem i łowcą głów Fentonem „Preacherem” Langiem.

W obsadzie znaleźli się: Alec Baldwin (Harland Rust), Travis Fimmel (Fenton „Preacher” Lang), Brady Noon (Lucas), Frances Fisher (ciotka Lucasa) i Jensen Ackles (Wood Helm).

Pomysł na film

Informacje na temat planów produkcji filmu pojawiły się w maju 2020 roku. Baldwin pełnił w nim zarówno rolę producenta, współtwórcy scenariusza jak i głównego bohatera. W rozmowie z „The Hollywood Reporter” jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do produkcji aktor przyznał, że bardzo cieszy się z możliwości pojawienia się w filmie reżyserowanym przez Souzę po tym, jak przegapił okazję w kontekście filmu „Crown Vic” z 2019 roku. Scenariusz filmu Baldwin porównał do „Bez przebaczenia” z 1992 roku i przyznał, że jest inspirowany prawdziwą historią. Pytany o swoje umiejętności jazdy konnej oraz posługiwania się bronią, stwierdził: „Są wciąż ze mną. Jazda konna, strzelaniny - to umiejętności, które mam w zasięgu ręki”.

Co dalej z filmem „Rust”?

Z oczywistych względów produkcja filmu została wstrzymana i nie ma na razie informacji na temat planów co do jej ponownego uruchomienia. W związku z tragedią, która wydarzyła się na planie, nie wiadomo, czy film kiedykolwiek pojawi się w kinach.

