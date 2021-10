„Przyjaciele” żegnają serialowego Gunthera. „Dzieliliśmy dużo uśmiechów stary”

Dobrze znany fanom „Przyjaciół” aktor w 2018 roku zdradził, że choruje na raka prostaty. W czerwcu 2021 roku w rozmowie z NBC „Today Show” przyznał, że choroba jest w 4. stadium. Z informacji CNN wynika, że nowotwór przerzucił się też na kości Tylera, co uniemożliwiało mu chodzenie. Ostatni raz, gdy fani popularnego serialu mogli zobaczyć go na żywo, był odcinek specjalny „Friendsów”, udostępniony na HBO.

Niemal cała obsada „Przyjaciół”, a także sama wytwórnia Warner Bros. Television, pożegnali we wpisach w mediach społecznościowych niezapomnianego Jamesa Michaela Tylera. Smutek z powodu śmierci aktora wyrazili między innymi Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe) czy Matt LeBlanc (Joey).

Jennifer Aniston

„»Przyjaciele« nie byliby tacy sami bez ciebie. Dziękuje za szczęście, które wniosłeś na plan i w nasze życia. Będzie nam ciebie bardzo brakowało” – napisała Jennifer Aniston, serialowej Rachel.





Courteney Cox



„Każdego dnia na plan wnosiłeś i okazywałeś ogrom wdzięczności, którą i ja mam teraz za to, że Cię poznałam. Spoczywaj w pokoju James” – czytamy we wpisie Courteney Cox, serialowej Moniki.



Lisa Kudrow

„James Michael Tyler, będzie nam ciebie brakowało. Dziękuje za to, że byłeś zawsze dla nas wszystkich” – napisała serialowa Phoebe, czyli aktorka Lisa Kudrow.



Matt LeBlanc



„Dzieliliśmy dużo uśmiechów stary. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Spoczywaj w pokoju mój przyjacielu” – napisał Matt LeBlanc, czyli serialowy Joey.



Warner Bros. Television

„Warner Bros. Television opłakuje stratę Jamesa Michaela Tylera, ukochanego aktora i integralnej części naszej rodziny »Przyjaciół«. Nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi, znajomymi i fanami” – napisała wytwórnia Warner Bros. Television na Twitterze, żegnając serialowego Gunthera.



James Michael Tyler, czyli Gunther z „Przyjaciół”

Chociaż szersza publiczność znała Jamesa Michaela Tylera z roli Gunthera w serialu „Przyjaciele”, grał także w innych popularnych telewizyjnych show, w tym „Scrubes”, „Modern Music”, „Sabrinie nastoletniej czarownicy” czy „Just Shoot Me”.

James Michael Tyler urodził się jako najmłodszy z pięciorga dzieci 28 maja 1962 roku w Greenwood w stanie Mississippi. Kiedy miał 10 lat zmarł jego ojciec, były kapitan USAF, a gdy miał 11 lat, zmarła jego matka. W wieku 12 lat zamieszkał ze swoją siostrą w Anderson w Karolinie Południowej. W 2012 roku ukończył Anderson College (obecnie Anderson University) i Clemson University w 1984 roku z dyplomem z geologii. Uzyskał tytuł magistra sztuk pięknych na Uniwersytecie Georgia w 1987 roku. Przez całe życie wspierał organizacje charytatywne Lili Claire Foundation i AIDS Project LA.

Prywatnie Tyler w 1995 roku poślubił Barbarę Chadsey. Para rozstała się w 2003 roku, a 2014 roku doszło do rozwodu. W 2017 roku Tyler ożenił się z Jennifer Carno.

