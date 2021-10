Krzysztof Kiersznowski. Role, które przyniosły mu sławę i sympatię widzów

Wąski marzył, by zostać wielkim gangsterem, a Nuta w „Vabanku” chciał u boku Kwinty dokonać skoku stulecia. Jednak Krzysztof Kiersznowski umiał nie tylko bawić swoim talentem komediowym, ale i wzruszać, jak to było w filmie „Cześć Tereska” czy „Boisko bezdomnych”. Oto kreacje aktorskie gwiazdora, o których nie sposób zapomnieć.

„Moje córki krowy”



Główne bohaterki filmu to skłócone siostry, które muszą pogodzić się i współdziałać w obliczu śmierci matki i choroby ojca. Kiersznowski wcielił się w ich wujka.



„Pod mocnym aniołem”



W swojej walce z chorobą alkoholową, główny bohater poznał losy innych osób, które wpadły w nałóg. Postać, w którą wcielił się Kiersznowski, czyli Inżynier, była jedną z nich.



„Blondynka”



W serialu opowiadającym o losach pięknej pani weterynarz, Kiersznowski grał Czesława Kozyrę.



„Boisko bezdomnych”



W filmie Kasi Adamik Kiersznowski wcielił się w Staszka, bezdomnego, który razem z kilkoma osobami żyjącymi na Dworcu Centralnym, tworzy drużynę piłkarską.



„Twarzą w twarz”



Emerytowany podinspektor Wnuk, którego grał Krzysztof Kiersznowski, pomagał głównemu bohaterowi oczyścic się z niesłusznie postawionych zarzutów.



„Barwy szczęścia”



Stefan Górka, którego grał Kiersznowski był jednym z głównych bohaterów popularnego serialu TVP. Grał w Barwach szczęścia od 2007 roku aż do śmierci.



„Francuski numer”



W komedii Roberta Wichrowskiego Kiersznowski wcielił się w postać Majstra. Partnerował na ekranie między innymi Karolinie Gruszce.



„Statyści”



Filmowy Roman był jednym ze statystów, który chciał dorobić sobie w filmie i marzył o karierze.



„Superprodukcja”



Porucznik Tarkowski, którego grał aktor, był oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



„Cześć Tereska”



Tytułowa bohaterka była nastolatką, która przez złe towarzystwo wpadła w szpony nałogów i zaczęła popełniać przestępstwa. Kiersznowski wcielił się w ojca Tereski.



„Kiler”



Jedna z najsłynniejszych postaci filmu „Kiler”, czyli Wąski. Prawa ręka Siary i autor niezapomnianych cytatów.



„Kiler-ów 2-óch”



W drugiej części komedii, Kiersznowski ponownie wcielił się w Wąskiego, który razem z Siara planował okraść Kilera ze złota.



„Matki, żony i kochanki”



Robert, którego grał Krzysztof Kiersznowski, był byłym mężem Hanki. Kobieta porzuciła go dla młodego mężczyzny.



„Vabank”



W tej komedii kryminalnej Kiersznowski wcielił się w postać Nuty, czyli drobnego przestępcy, który marzy o wielkim skoku. Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Awantury i pożegnania. Kto odszedł z programu?