Krystian Wieczorek odchodzi z serialu TVP! Przyjął rolę w konkurencyjnej stacji

Plotki dotyczące odejścia Krystiana Wieczorka z serialu „Komisarz Alex” pojawiały się już od roku. Wszystko przez to, że przyjął wtedy rolę w produkcji „Komisarz mama” stacji Polsat. Od 2008 roku aktor gra także w serialu „M jak miłość” jako mecenas Andrzej Budzyński, były mąż Marty.

Według „Świata Seriali” aktor po raz ostatni pojawi się w 7. odcinku produkcji, który zostanie wyemitowany w sobotę 13 listopada o godzinie 20:35 na antenie TVP1. Postać grana przez Wieczorka zostanie w serialu uśmiercona – Piotr Górski zostanie śmiertelnie postrzelony. Warto wspomnieć, że z podobnym zabiegiem mieliśmy do czynienia, gdy rolę tę grał Jakub Wesołowski. Wtedy bohater Marek Bromski również zginął w tragicznych okolicznościach. Do tej pory jest to najchętniej oglądany odcinek całej serii.

W jakich okolicznościach zginie Piotr Górski z serialu „Komisarz Alex”?

W 7. odcinku „Komisarza Aleksa” Piotr razem z ukochaną Lucyną (Magdalena Walach) będzie prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa młodej dziewczyny. W drodze do rodziców ofiary para niespodziewanie zatrzyma się w szczerym polu, gdzie Górski poprosi swoją ukochaną o rękę! Oczywiście Szmidt się zgodzi, ale ich szczęście nie potrwa długo! W 7 odcinku „Komisarza Aleksa” Piotr otrzyma strzał na oczach Lucyny i Aleksa, który niestety okaże się śmiertelny….Górski umrze, a jego najbliżsi pogrążą się w rozpaczy.

Kto przejmie od Wieczorka rolę opiekuna detektywa Aleksa?

Już wiadomo, że w 8. odcinku serialu „Komisarz Alex” u boku kultowego już czworonoga pojawi się w zastępstwie za Wieczorka Wojciech Czerwiński. Widzowie znać go mogą między innymi z „Korony królów” TVP, gdzie wcielał się w rolę kata Jędrzeja.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Awantury i pożegnania. Kto odszedł z programu?