Elton John ma ataki agresji. Wszystko przez traumę z dzieciństwa

Muzyk przyznał, że rodzice bili go z najbardziej błahego powodu. Lanie dostawał nawet za to, że na przykład w niewłaściwy sposób zdjął marynarkę. Elton John i jego mąż David Furnish doczekali się dwóch synów, których urodziła im surogatka – Zachary'ego i Elijaha. Doświadczenia z dzieciństwa sprawiły, że swoich synów artysta wychowuje całkiem inaczej.

Elton John ma traumę z dzieciństwa

– Nigdy ich nie bijemy, ani nie tracimy nad nimi panowania. Kiedy są źli, tracą kieszonkowe, albo sprzęt elektroniczny na tydzień, ale nie są karani fizycznie ani psychicznie – powiedział Elton w rozmowie z „The Guardian”. Dodał też, że on zawsze bał się swoich rodziców i nie chciał, aby jego dzieci kiedykolwiek się go bały.

To, co spotkało Eltona Johna w dzieciństwie, sprawiło, że sam często bywał wybuchowy. – Moje zachowanie było nieobliczalne i nieprzewidywalne. I to wciąż jest we mnie, może wybuchnąć w każdej chwili – przyznał jednak podczas wywiadu. Muzyk długo pracował nad sobą, by zapanować nad agresją. Choć obecnie jest już o wiele lepiej, to czasem łapie go jeszcze złość, która sprawia, że ciężko mu zachować spokój.

Czytaj też:

Fundacja „Twarze Depresji” zakończyła współpracę z Bożeną Dykiel. Jest oświadczenie