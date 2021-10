Szukacie seriali podobnych do „Sprzątaczki”? Mamy dla was kilka propozycji

Choć jej popularność przyćmił nieco serial „Squid Game” (obejrzany do tej pory przez 142 mln kont), szacuje się, że „Sprzątaczka” w ciągu 4 tygodni od premiery dotrze do 67 mln gospodarstw domowych. Produkcja nie znika też z zestawienia TOP10 Netfliksa w Polsce. Sprawdźcie, jakie inne seriale w tym klimacie możecie obejrzeć na Netflix i HBO GO.

„The Letdown”



Audrey, matka 2-miesięcznego niemowlaka, dołącza do grupy wsparcia dla młodych rodziców, gdzie poznaje ekscentrycznych przyjaciół zmagających się z różnymi problemami.



„Kochane kłopoty”

Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.





„Pozostawieni”

Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2 proc. populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.





„Niewiarygodne”



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Ginny i Georgia”

Po latach życia na walizkach nastoletnia Ginny i jej matka Georgia pragną wreszcie się ustatkować. Jednak tajemnice z przeszłości Georgii komplikują ich plany.





„Jane The Virgin”

Młoda dziewczyna dowiaduje się, że została przypadkowo sztucznie zapłodniona.





„Orange Is the New Black”

Piper Chapman zostaje skazana na 15 miesięcy więzienia za przestępstwo sprzed dekady.



„Sprzątaczka” – o czym jest miniserial?

Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.

