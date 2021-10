Anna Wyszkoni padła ofiarą hakerów. Teraz ostrzega swoich fanów

Przez niemal 15 lat Anna Wyszkoni była wokalistką zespołu Łzy. Grupa zyskała wielką popularność i wylansowała hity, które królowały na listach przebojów, takie jak „Agnieszka już dawno” i czy „Oczy szeroko zamknięte”. W 2010 roku Wyszkoni zdecydowała się postawić na karierę solową. Od tego czasu wydała cztery albumy, ale tuż przed premierą kolejnego spotkała ją przykra niespodzianka.

Anna Wyszkoni padła ofiarą hakerów

Premiera płyty „Nieznośna lekkość hitu” zaplanowana została na 29 października. Zapowiadana jest ona jako podsumowanie już 25-letniej pracy artystycznej Anny Wyszkoni. I właśnie tuż przed wydaniem krążka okazało się, że piosenkarka straciła dostęp do swoich kont w mediach społecznościowych. Wszystko przez hakerów. Wokalistka postanowiła ostrzec swoich fanów. „Nie odzyskałam jeszcze kontroli nad moimi kontami na Instagramie i Facebooku. Docierają do mnie sygnały, że są używane. Uprzedzam Was tutaj, abyście nie reagowali na zaczepki z moich kont” – zaapelowała gwiazda na TikToku.

Wyszkoni dodała, że gdy tylko uda jej się odzyskać dostęp do mediów społecznościowych, poinformuje o tym osobiście. Sławne osoby często padają ofiarami hakerów i oszustów. Poza włamywaniem się na ich konta w internecie, oszuści często też wykorzystują ich wizerunki, by sprzedać swoje produkty. Ofiarami takich złodziei padły już między innymi Ewa Drzyzga i Martyna Wojciechowska.

